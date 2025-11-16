白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供，下同）

2026新北市長選舉民進黨已確定推派立委蘇巧慧參選，國民黨內則有台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然有意爭取，民眾黨主席黃國昌也想參選，還向「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康透露，無論是他還是李四川出線，都能贏蘇巧慧，蘇巧慧只有在「三腳督」情況下會贏。對此，蘇巧慧今（16日）回應，她的面試官始終是400萬新北市民，現在很多民調人選都還沒定位，她會當參考，但最重要的還是讓大家看見、支持蘇巧慧。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16日）出席「2025年中醫嘉年華」，與積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然同台，被外界解讀為與劉和然互相較勁。

蘇巧慧回應，今天是中醫嘉年華，她在立法院這幾屆服務中，其實衛環委員會跟中醫師、中藥商有非常多往來，深深了解中醫是台灣醫療裡不可或缺的一塊

，在疫情時也幫了非常多忙。中藥在長久文化中，不管是藥膳還是保健都非常重要，如何傳承，相信大家問中藥商可得知，「蘇巧慧跟他們一起，一直是並肩作戰、傳承文化、傳承技術」。

蘇巧慧說，非常感謝今天被邀來共襄盛舉，這是大家一起努力的成果。至於其他受邀貴賓，不管是劉和然或其他任何人，只要能為中醫、中藥一起努力，都應該一起加入。

針對方才與劉和然有無互動，蘇巧慧表示，「其實我們在很多的場合都會遇到啊」，不只是劉和然，甚至台北市副市長李四川也都有遇到，大家都互相尊重且友善，都希望讓台灣更好，聊起來也常有新想法，而在市政事務上，也都可以彼此互相交換意見。

談及上個行程巧遇李四川，對方團隊有無成形，蘇巧慧指出，剛剛的場合是蘆洲的大廟主委母親離世，大家都去致意，是個簡單、肅穆、莊重的場合，彼此並無太多交談，也不適合，大家團隊也都盡量精簡。市政工作很多，身為政治工作者，日常例行事務也多，大家不必刻意解讀，大家應該關心的是為這座城市努力的狀態、活動。

至於怎麼看藍白說要在明年3月前整合人選，是否會有壓力？蘇巧慧重申，「我參選新北市長，是因為我對這座城市有感情。我希望能夠讓新北市這座城市更好，在這裡生活的人可以更好」，她是抱持這樣的心情，並拿出這10年的成績來證明她能用新的觀念、同理的心情，面對大家大大小小事物，希望能解決，也願意解決最困難的事情。

「我用這樣的成績，現在用這樣的心情來爭取明年一個可以為全新北市民服務的機會。所以我面對的，始終是新北市的400萬市民」，蘇巧慧期盼，能讓新北市民認同她的想法、態度，也證明她有這個新觀念、有效率態度，帶領這座城市繼續前進。若有其他要一起尋求機會的人士，她也都給予尊重和祝福，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

有關黃國昌透露內參民調稱，他和李四川單獨與蘇巧慧選都會贏，只有「三腳督」情況下蘇巧慧才會贏。蘇巧慧指出，自己在大街小巷穿梭走訪的這1年多來，感受到越來越多市民認識她、喜歡她且支持她。

蘇巧慧認為，現在有很多民調，其實人選根本還沒就定位，「所以我的心情是會把任何的民調，不管數字的高低，我都當成參考」。最重要的還是把握每個機會，讓更多人看見真正的蘇巧慧，也希望他們可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。