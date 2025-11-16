　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16日）出席「2025年中醫嘉年華」。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026新北市長選舉民進黨已確定推派立委蘇巧慧參選，國民黨內則有台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然有意爭取，民眾黨主席黃國昌也想參選，還向「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康透露，無論是他還是李四川出線，都能贏蘇巧慧，蘇巧慧只有在「三腳督」情況下會贏。對此，蘇巧慧今（16日）回應，她的面試官始終是400萬新北市民，現在很多民調人選都還沒定位，她會當參考，但最重要的還是讓大家看見、支持蘇巧慧。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16日）出席「2025年中醫嘉年華」，與積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然同台，被外界解讀為與劉和然互相較勁。

蘇巧慧回應，今天是中醫嘉年華，她在立法院這幾屆服務中，其實衛環委員會跟中醫師、中藥商有非常多往來，深深了解中醫是台灣醫療裡不可或缺的一塊
，在疫情時也幫了非常多忙。中藥在長久文化中，不管是藥膳還是保健都非常重要，如何傳承，相信大家問中藥商可得知，「蘇巧慧跟他們一起，一直是並肩作戰、傳承文化、傳承技術」。

蘇巧慧說，非常感謝今天被邀來共襄盛舉，這是大家一起努力的成果。至於其他受邀貴賓，不管是劉和然或其他任何人，只要能為中醫、中藥一起努力，都應該一起加入。

針對方才與劉和然有無互動，蘇巧慧表示，「其實我們在很多的場合都會遇到啊」，不只是劉和然，甚至台北市副市長李四川也都有遇到，大家都互相尊重且友善，都希望讓台灣更好，聊起來也常有新想法，而在市政事務上，也都可以彼此互相交換意見。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（16日）出席「2025年中醫嘉年華」。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

談及上個行程巧遇李四川，對方團隊有無成形，蘇巧慧指出，剛剛的場合是蘆洲的大廟主委母親離世，大家都去致意，是個簡單、肅穆、莊重的場合，彼此並無太多交談，也不適合，大家團隊也都盡量精簡。市政工作很多，身為政治工作者，日常例行事務也多，大家不必刻意解讀，大家應該關心的是為這座城市努力的狀態、活動。

至於怎麼看藍白說要在明年3月前整合人選，是否會有壓力？蘇巧慧重申，「我參選新北市長，是因為我對這座城市有感情。我希望能夠讓新北市這座城市更好，在這裡生活的人可以更好」，她是抱持這樣的心情，並拿出這10年的成績來證明她能用新的觀念、同理的心情，面對大家大大小小事物，希望能解決，也願意解決最困難的事情。

「我用這樣的成績，現在用這樣的心情來爭取明年一個可以為全新北市民服務的機會。所以我面對的，始終是新北市的400萬市民」，蘇巧慧期盼，能讓新北市民認同她的想法、態度，也證明她有這個新觀念、有效率態度，帶領這座城市繼續前進。若有其他要一起尋求機會的人士，她也都給予尊重和祝福，「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

有關黃國昌透露內參民調稱，他和李四川單獨與蘇巧慧選都會贏，只有「三腳督」情況下蘇巧慧才會贏。蘇巧慧指出，自己在大街小巷穿梭走訪的這1年多來，感受到越來越多市民認識她、喜歡她且支持她。

蘇巧慧認為，現在有很多民調，其實人選根本還沒就定位，「所以我的心情是會把任何的民調，不管數字的高低，我都當成參考」。最重要的還是把握每個機會，讓更多人看見真正的蘇巧慧，也希望他們可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬驚叫：溜進閱覽區了
快訊／坐墊解體噴飛！女騎士慘死
Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！
媽媽遭水泥車「吸入」輾斃　女兒目擊崩潰痛哭
高市早苗風波延燒　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台日關係新時代！　林佳龍：「三鏈戰略」呼應日本對外政策

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

台日關係新時代！　林佳龍：「三鏈戰略」呼應日本對外政策

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

漢神周年慶壓軸挑戰30.5億　大立百貨「花普發」抽萬元購物金

台南善化2機車追撞「坐墊解體噴飛」！女騎士重傷搶救不治

快訊／龍井圖書館眼鏡蛇出沒！文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感：才好吃

彰化行人庇護島「7個月連9撞」　網狂酸：戰鬥力超強三寶捕捉島

《木曜》團隊斥資百萬打造新節目！邰智源、KID回來了「全新陣容曝光」

Andy拿完走鐘獎「家寧無預警上新片」！全素顏：每天都重新愛上自己

威脅高市早苗！中國4艘海警船「進入釣魚台海域」　日本當局證實

快訊／台南善化嚴重車禍！2機車碰撞　女騎士倒地無心跳搶救中

【躲太陽大作戰】多慧想找陰影馬上被抓包XD

政治熱門新聞

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

張善政：我嚇得戰戰兢兢

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆沒常識

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

吸票機高嘉瑜回歸選議員　綠小雞說話了

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

更多熱門

相關新聞

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

「成吉思汗健身俱樂部」創辦人「館長」陳之漢被元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，但都遭陳反認。對此，與陳之漢交情不錯的民眾黨主席黃國昌今（16日）表示，外人不太適合多做評論，且館長自己有清楚說明，以館長說明為主。

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

藍研修2026縣市長提名辦法　3月前談妥藍白合

藍研修2026縣市長提名辦法　3月前談妥藍白合

基隆2區、瑞芳配合工程　18日起停水23小時

基隆2區、瑞芳配合工程　18日起停水23小時

關鍵字：

蘇巧慧劉和然李四川黃國昌新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

快訊／國1今晨事故　全線封閉

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

走鐘獎完整得獎名單曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面