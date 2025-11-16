館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

記者蘇靖宸／台北報導

「成吉思汗健身俱樂部」創辦人「館長」陳之漢被元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，但都遭陳反認。對此，與陳之漢交情不錯的民眾黨主席黃國昌今（16日）表示，外人不太適合多做評論，且館長自己有清楚說明，以館長說明為主。

▲陳之漢（左）、黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

李慶元、吳明鑒與管小偉開直播爆料陳之漢惡行，事後名嘴張益贍整理出「懶人包」，列前述3人對館長的指控為性騷爭議、投資爭議、中國投資問題，內容包括「成吉思汗公司，館長根本沒有出錢，是總監吳明健揪投資者出資。所以有背後股東。館長赴中國投資要股東簽訂相關合約（內容無法得知），引發股東（總監）不滿拒絕」、「涉及國安法問題？（什麼投資會涉及國安法），館長自稱有「大陸後台」來對付政敵」。

但陳之漢昨否認所有指控，強調自己是受害者，「如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？」他忍住眼淚說，「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們，所有幾乎99%一面倒，謝謝你們相信館長。」

黃國昌16日上午出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場，並於會前受訪。媒體詢問，館長爭議包含中國資金及涉國安法、性騷，你有無關心館長關心？黃國昌說，這是館長多年前私事，因為生意上產生的糾紛被拉到檯面，外人不太適合多做評論，且館長自己有清楚說明，以館長說明為主。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。