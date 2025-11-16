快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開





▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨表示應該很快就會跟民眾黨主席黃國昌見面，黃今（16日）表示，跟鄭的會面下個禮拜正式舉行，昨天雙方黨務主管已經會面溝通場地、時間跟具體細節，基本上會全程公開。至於國民黨組發會主委李哲華說藍白合縣市不會拖到明年三月才決定，黃國昌表示，兩黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此間要進一步談選舉上合作，需要有相當耐心、誠意跟善意，不過如果雙方保持相同態度，整個時程上也希望能順利推進。

《TVBS》報導，鄭麗文、黃國昌與民眾黨前主席柯文哲昨在台北市議員張志豪同框。對於藍白在進行高層會面聯繫事宜，鄭麗文表示，雙方已經聯繫接洽，應該很快就會見面。

黃國昌16日上午出席民眾黨「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場，並於會前受訪。媒體詢問，鄭麗文提到民眾黨有接洽，想問什麼時候會談？在野高峰會比照之前全程公開？

黃國昌說，鄭麗文當選後，民眾黨跟國民黨中央很多好朋友都有密切保持聯繫，所以跟鄭的會面下個禮拜正式舉行，昨天雙方黨務主管已經有會面，在溝通一些場地、時間跟具體細節，相信很快會跟大家做報告，而基本上會全程公開，讓大家了解兩黨未來在聯合治理、以及合作讓台灣更好的方向與想法。

由於黃國昌先前曾說將率民眾黨青年團到日本參訪，而當時民眾黨表定時間為11月25日至28日，所以據了解，黃所謂的下周，應為11月17日至21日間。

另外，李哲華接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，已著手處理2026縣市長提名辦法，會找時間與民眾黨討論布局，藍白合縣市不會拖到明年三月才決定。

黃國昌回應，兩個政黨彼此間合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好、讓台灣人過更好生活，所以一開始，比較重要事情是雙方在地方治理上的共同願景、想法及推動的改革政策，先從政策、願景著手。

黃國昌強調，選舉上，民眾黨保持最大善意跟誠意，因為兩黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此間要進一步談選舉上合作，需要有相當耐心、誠意跟善意，不過他相信如果雙方保持相同態度，整個時程上也希望能順利推進，不過更重要的是，當民進黨不斷撕裂社會，造成人民衝突時候，要展現什麼具體作業來真正團結台灣。