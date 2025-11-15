2026提名策略／國民黨研修縣市長提名辦法　3月前談妥「藍白合」

▲國民黨聲勢最高的李四川、有志參選新北市長的民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

距離明年選舉雖還有一年多，相較於民進黨已完成新北、台中、宜蘭、台東和嘉義市等地的提名，鎖定國民黨執政兩任屆滿的縣市提前部署，國民黨黨內外的整合與提名仍然「聲聲慢」。國民黨組發會主委李哲華接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，已著手研究處理2026縣市長提名辦法，他會聽取地方黨部主委意見，也會找時間與民眾黨討論布局，國民黨部分，將先處理爭取連任的藍營縣市長人選、送到中常會議決後，再來處理非藍營執政縣市及議員選戰規劃，「藍白合不會拖到明年三月才能決定。」

2022年縣市長選舉，非綠陣營合力取得17席的空前勝利，民進黨只拿下5席。而明年選戰，這17席僅台北、桃園等8縣市是現任者爭取連任，其餘9個縣市都是兩任屆滿，包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，須提新人角逐。另外，新竹市長高虹安雖是第一任，但因助理費案司法纏身，能否競選連任或另行「藍白合作」，仍存變數，要視12月中的判決而定。整體盤點下來，非綠陣營握有地方執政優勢者，僅7個縣市。

儘管未來選情未必如民進黨所想像的發展，但對非綠陣營來說，卻絕不能掉以輕心？李哲華強調，現階段都還在徵詢各地方黨部主委的意見，提名辦法擬訂後送到中常會議決。而因鄭麗文率領的黨中央團隊，本月才正式上任，也尚未與地方黨部主委進行深入溝通，加上明年部分縣市長選戰存在「藍白合」議題，這些都讓選戰布局的策略更加複雜。

他說，國民黨「115年直轄市長記縣市長選舉候選人提名特別辦法」雖尚未訂出詳細條文，但大部分會參照2018年的地方選舉提名辦法，保留初選「新人民調加權」及「現任者優先」，組建「中央提名協調小組」審核提名名單。

李哲華說明，明年的地方選戰提名絕對不是國民黨「關起門來自己說了算」，在野陣營如果要合作，國民黨就要在提名環節時，便向民眾黨釋出善意，讓藍白兩黨基層從選前就保持良好互動。李強調，組發會的職責不是決定誰可以出來選，而是統合基層意見之後向黨中央及中常委提出建議，經過審慎評估並定案後，會再向外界公布並說明。

被問到提名策略與進程？李哲華說，目前才剛開始著手研擬，尚未訂出詳細條文，但大部分會參照2018年的地方選舉提名辦法。經記者進一步細問，李哲華表示，現任黨籍縣市長爭取連任縣市，包括基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣，這6縣市原則上只要縣市長提名辦法通過後，就會逕予提名爭取連任。但若是牽涉藍白競合縣市，其中「最強人選」的產出相當複雜，因此須等藍白雙方提名制度確定後，再展開尋求整合的模式。

國民黨台南市長選情方面，除了立委謝龍介有意角逐，前藍委陳以信也表態爭取國民黨提名，希望黨內有初選制度。李哲華則強調，有一些是連任者、有些是競爭需要協調，有些艱困選區需要徵召，國民黨的提名辦法不能只針對連任者訂辦法，針對競爭協調選區又訂辦法，必須全部的選情都需要納入提名辦法；至於民眾黨秘書長周榆修日前指出，希望最晚能在明年3月前，能確定民調整合方式，李哲華說，像是新北、宜蘭等藍白合指標選區，需要一段協調的過程，要互相、溝通接觸找出都能接受方式，「國民黨不能一廂情願」，但可以確定的是不會拖到明年三月才能決定。

