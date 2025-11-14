　
快儲水！基隆2區、新北瑞芳11／18起停水或減壓23hrs

▲受此次工程影響停水、減壓區域。（圖／翻攝自台水網站）

▲受此次工程影響停水、減壓區域。（圖／翻攝自台水網站）

記者郭世賢、葉品辰／基隆、新北報導

基隆中正及信義區、新北瑞芳區將於18日上午9時起至19日上午8時停水24小時，自來水公司說明，此次停水為配合貢雙所年度高、低壓設備檢測，以及900毫米超音波水量計汰換工程所需，影響範圍涵蓋基隆市中正區、中濱里、八斗里、碧砂里等共27個里，另外新北市瑞芳區深澳里、龍山里也在停水名單內，提醒民眾提前儲水備用。

自來水公司指出，設備檢測期間將同步進行900毫米超音波水量計汰換，停水地區包含基隆市中正區中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里；基隆市信義區孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里；新北市瑞芳區深澳里、龍山里。部分地區雖未完全停水，但水壓將明顯下降，包括基隆市中正區的中船里、信義里、入船里、德義里、正砂里、正義里、正船里、港通里、義重里，建議民眾在降壓期間減少同時用水，以避免因水壓不足造成供水不穩。

本次停水貢寮區設置加水站兩處：貢寮淨水場(貢寮區下雙溪街20號)及龍洞龍興廟(貢寮區龍洞街41號)、瑞芳區設置加水站2處：瑞濱里活動中心(新北巿瑞芳區建基一路4-2號)及深澳里活動中心(新北巿瑞芳區深澳路67-1號)；基隆市設置加水站 2 處：孝德里民會堂(東峰街154號)、孝忠里民會堂(深溪路8 號)，其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟需水車機動支援送水將另外安排水車前往支援。自來水公司提醒停水、降壓區民眾提前做好儲水準備，期間若需查詢相關資訊，可洽客服專線或至官網查詢最新公告，施工期間若提前完工將立即恢復供水。

