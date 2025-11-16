藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

記者蘇靖宸／台北報導

2026年九合一大選，政壇關切藍白合動向，國民黨組發會主委李哲華說，藍白合縣市不會拖到明年三月才決定。民眾黨主席黃國昌今（16日）表示，兩黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此間要進一步談選舉上合作，需要有相當耐心、誠意跟善意，不過他相信如果雙方保持相同態度，整個時程上也希望能順利推進。黃國昌也說，基隆市長謝國樑跟基隆市副市長邱佩琳兩人雖屬不同黨派，但合作無間，是地方聯合治理非常好的示範，所以展望2026，基隆這邊，藍白合有相當好的基礎跟經驗，未來這此之上繼續推進，是可以期待的。

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

李哲華接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，已著手處理2026縣市長提名辦法，會找時間與民眾黨討論布局，藍白合縣市不會拖到明年三月才決定。對此，黃國昌16日上午在民眾黨基隆場「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇」會前受訪時回應，兩個政黨彼此間合作的初衷都一樣，就是讓台灣變得更好、讓台灣人過更好生活，所以一開始，比較重要事情是雙方在地方治理上的共同願景、想法及推動的改革政策，先從政策、願景著手。

黃國昌說，選舉上，民眾黨保持最大善意跟誠意，因為兩黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此間要進一步談選舉上合作，需要有相當耐心、誠意跟善意，不過他相信如果雙方保持相同態度，整個時程上也希望能順利推進，不過更重要的是，當民進黨不斷撕裂社會，造成人民衝突時候，要展現什麼具體作業來真正團結台灣。

對於與國民黨全民調或互比民調等，哪種方式適合產出藍白最強候選人？黃國昌指出，現在還沒必要進入細節，有心讓台灣更好、地方發展更好，「我們都是採用相當開放態度」，本於最大誠意跟善意，因為大部分市民最關心的是端出什麼政策牛肉，讓每個城市變更美、更幸福，與市民為本市的建設是大家共同關心課題。

由於謝國樑也出席該場民眾黨活動，媒體詢問，未來在基隆有無其他藍白合機會，例如議員提名？黃國昌表示，地方聯合治理論壇是系列論壇，全國北中南最少各辦一場。這幾年也可以看到 地方聯合治理議題上，不是只是空談，因為謝國樑跟邱佩琳，兩人雖屬不同黨派，但合作無間，有讓基隆市民非常有感的政績，是地方聯合治理非常好的示範，所以展望2026，相信基隆這邊的地方治理，國民黨跟民眾黨合作有相當好的基礎跟經驗，未來在此之上繼續推進，是可以期待的。