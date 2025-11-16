日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

▲民進黨立委吳沛憶。（資料照／記者李毓康攝）

日本首相高市早苗近期「台灣有事」言論讓中國跳腳，前總統馬英九批評，錯誤引用「集體自衛權」；國民黨前主席洪秀柱也嗆，「台海的事，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳沛憶今（16日）表示，馬、洪完全沒有國際政治基本常識，這樣的言論到底是幫台灣好，還是幫中國說話？大家都一頭霧水搞不清楚。

日本首相高市早苗表態，如果台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，前總統馬英九15日批評，高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國強烈反應，「日本領導人尤其必須謹言慎行。我支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境」。國民黨前主席洪秀柱也嗆，「台海的事，關妳日本人什麼事？」台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。

對此，民進黨立委吳沛憶今（16日）出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時直言，「我覺得馬前總統好像有點沒常識」。台灣安全關乎整個印太地區的和平與穩定，這是國際政治基本常識，不只高市早苗這麼說，國際上安全論壇也討論很多年。

吳沛憶說，不太清楚馬英九、洪秀柱到現在還有這種完全沒有國際政治基本常識的言論，甚至大家會覺得，「你們是台灣人？」所有的台灣人都會失望。在國際上，有更多國際友人、盟友跟台灣站在一起，他們的言論卻要把支持台灣的朋友推開，這是要對台灣好還是替中國講話？大家都一頭霧水搞不清楚。

至於網紅「館長」陳之漢遭元老級員工爆料收受中國資金部分，吳沛憶認為，館長是民間人士，要對自己個人行為負責。如果真的有收中國的錢，特別是中國政府的錢，當中有沒有承諾、答應要做什麼事情？這部分有沒有國安問題考量，要審慎看待。

吳沛憶指出，中國統戰透過收買民間人士，甚至是網紅，已經有一段時間的趨勢，要關注中國背後是否有長期收買台灣網紅的計畫。