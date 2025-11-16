館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

▲館長10月底赴北京。（圖／記者任以芳攝）



記者施怡妏／綜合報導

網紅館長陳之漢14日遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料。3人在發不自殺聲明後，陸續在臉書丟出錄音檔。其中一段錄音檔，總監吳明鑒問「什麼時候中國的錢才會進來？」館長則說「要看我表現。」這番話掀起網友熱論，「原來館長都在演，不是說自費？」

有網友在PTT發文，貼出錄音檔逐字稿，吳慶元勸告館長不要過度與中國連結，涉入政治話題，但館長卻認為「這樣才能製造流量」；接著吳慶元提到，外界對館長的政治立場早有疑慮，「有65%的民眾認為你投共」，更將其健身品牌貼上「中國健身房」標籤。

館長解釋，並不是投共，是之前「誤判形勢」，所以才要去中國找機會。總監吳明鑒追問，「重要是什麼時候錢才會進來？」館長表示，一切都要看他的「表現」而定，「他們給你安排官方行程，安排之後，就回去看你會怎麼表現 ! 」

對此，名嘴吳靜怡也在Threads發文，其他的爆料只是前菜，「關鍵的錄音就是這段，提到國台辦！」質疑館長到中國直播只是在「表演」，目的是搞定各種關係，這樣就能在中國做生意，「國安局應該要啟動介入關心了！」

網友也紛紛熱議，「難怪館長去中國時那麼卑微，就是深怕把粥打翻了。不過到現在應該也沒喝到多少粥」、「之前不是都說是自費的旅遊行程？」「這才是真實講話的語氣與速度，之前舔中那些影片講話都很卡、不自然」、「原來阿館都在演」、「以前是懷疑去中國有收錢，這次是自己人爆料已經是事實」、「館長兩邊都不行了，我看這輩子他是挫賽了」。