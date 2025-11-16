　
印度女童遭「恐怖體罰」虐待慘死！　師逼仰臥起坐100下奪命

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲印度一名12歲小學女童因遭到老師體罰，傷重不治。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度馬哈拉施特拉邦一名12歲女學生因上學遲到，遭老師體罰，強迫她背著書包仰臥起坐100下，事後女童劇烈背痛送醫不治身亡，震驚當地社會。不僅如此，還有其他遲到的女學生也遭遇同樣體罰。

根據《鏡報》報導，就讀六年級的12歲印度女童卡雅爾・岡德（Kajal Gond）11月8日在學校因遲到受罰，被迫與其他遲到同學一起進行體罰。當時老師逼迫卡雅爾背著書包仰臥起坐100下，卡雅爾完成懲罰後，開始出現嚴重背部疼痛。

沒想到卡雅爾返家後病情急速惡化，緊急被家人送往醫院治療。女童父親蘇尼爾・岡德（Sunil Gond）悲痛地表示，「她（女兒）一直哭著說背好痛，動不了。沒有孩子應該因為遲到而受到這樣的對待。」

家屬將女童緊急送往納拉索帕拉醫院治療，隨後轉診至孟買JJ醫院，但女童最終仍在治療過程中不幸身亡。

家屬指控這次體罰直接導致女童死亡，要求學校與教師負責。更有人公開指控，「這不是管教，這是殘酷行為。我們送孩子上學是為了學習，而不是受苦。」

目前該所學校已暫時關閉，而地方政黨馬哈拉施特拉邦民族軍（MNS）已警告，除非對相關人員提出刑事控告，否則該校將持續關閉。

MNS發言人拉傑什・卡達姆（Rajesh Kadam）強調，「我們必須為女童伸張正義，罪魁禍首必須面對法律制裁。」

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

 
11/14 全台詐欺最新數據

