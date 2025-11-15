印度警察局爆炸9死29傷！　「被扣押炸藥」突然引爆

▲警察局14日晚間突然爆炸。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

印度查謨和喀什米爾（Jammu And Kashmir）發生爆炸案，警方與鑑識人員正在執行檢查時，被扣押在警察局內的大批爆裂物突然引爆，造成至少9人死亡、29人受傷。

《新德里電視台》報導，此案14日晚間發生在諾瓦甘（Nowgam）警察局。案發時，執法人員正在檢查一批來自哈里亞納邦（Haryana）法里達巴德（Faridabad）的爆裂物，死者多為員警及鑑識專家，傷患已緊急送醫救治，現場完全封鎖。

警方消息人士透露，嫌犯疑似因為大量爆裂物被扣押而恐慌，才會決定引爆裝置，但由於組裝不當，威力未能完全發揮。

此前，諾瓦甘警察局破獲恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）在當地犯下的恐嚇海報案，卻意外揭發另一個規模更大、由激進菁英人士組成的恐怖網絡。

查謨和喀什米爾警方形容，該恐怖網絡是一個「白領恐怖生態系，涉及激進的專業人士與學生，他們與外國操控者聯繫，從巴基斯坦與其他國家操控行動」，當局已經扣押大量爆裂物，並且逮捕多名涉案醫師。該網絡稍後也被證實是10日首都德里紅堡（Red Fort）13死爆炸案的幕後黑手。