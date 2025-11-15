　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度警察局爆炸9死29傷！　「被扣押炸藥」突然引爆

▲▼印度警察局爆炸9死29傷！　「被扣押炸藥」突然引爆。（圖／翻攝YouTube）

▲警察局14日晚間突然爆炸。（圖／翻攝YouTube）

記者吳美依／綜合報導

印度查謨和喀什米爾（Jammu And Kashmir）發生爆炸案，警方與鑑識人員正在執行檢查時，被扣押在警察局內的大批爆裂物突然引爆，造成至少9人死亡、29人受傷。

《新德里電視台》報導，此案14日晚間發生在諾瓦甘（Nowgam）警察局。案發時，執法人員正在檢查一批來自哈里亞納邦（Haryana）法里達巴德（Faridabad）的爆裂物，死者多為員警及鑑識專家，傷患已緊急送醫救治，現場完全封鎖。

警方消息人士透露，嫌犯疑似因為大量爆裂物被扣押而恐慌，才會決定引爆裝置，但由於組裝不當，威力未能完全發揮。

此前，諾瓦甘警察局破獲恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）在當地犯下的恐嚇海報案，卻意外揭發另一個規模更大、由激進菁英人士組成的恐怖網絡。

查謨和喀什米爾警方形容，該恐怖網絡是一個「白領恐怖生態系，涉及激進的專業人士與學生，他們與外國操控者聯繫，從巴基斯坦與其他國家操控行動」，當局已經扣押大量爆裂物，並且逮捕多名涉案醫師。該網絡稍後也被證實是10日首都德里紅堡（Red Fort）13死爆炸案的幕後黑手。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奇幻漂流！洪水沖走電信行70支手機　全數意外尋回
啦啦隊女神「胸上挖空」公開新制服！　熱褲直逼腿根
快訊／芬普尼雞蛋再流入市面！畜牧場管制中仍非法販售4萬顆
3女被騙來台賣淫2100次！　淚控周休1日、每天接8人
基輔遭大規模空襲！　430架無人機狂轟釀8死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普考慮「攻擊委內瑞拉」　華郵：把毒品問題比做化武

越南人行道竄出「大量蚯蚓集體曬死」　學者：恐是警訊

基輔遭大規模空襲！　俄軍430架無人機、18枚飛彈狂轟釀8死

22歲男子耍帥「一口吞漢堡」！當場窒息2分鐘　器官衰竭命危

印度警察局爆炸9死29傷！　「被扣押炸藥」突然引爆

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！組團狂偷　爽買喪屍煙彈

「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

因應突發事態？日傳檢討「非核三原則」　高市早苗想改這1條

混血正妹直播炫技！左右開弓《超級瑪利歐兄弟》...狂吸700萬觀看

巴西「健身女神」擅自出院後離奇墜樓亡！　震驚20萬粉

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

川普考慮「攻擊委內瑞拉」　華郵：把毒品問題比做化武

越南人行道竄出「大量蚯蚓集體曬死」　學者：恐是警訊

基輔遭大規模空襲！　俄軍430架無人機、18枚飛彈狂轟釀8死

22歲男子耍帥「一口吞漢堡」！當場窒息2分鐘　器官衰竭命危

印度警察局爆炸9死29傷！　「被扣押炸藥」突然引爆

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！組團狂偷　爽買喪屍煙彈

「淫魔富商」電郵掀風暴　川普下令司法部查柯林頓與艾普斯坦關係

因應突發事態？日傳檢討「非核三原則」　高市早苗想改這1條

混血正妹直播炫技！左右開弓《超級瑪利歐兄弟》...狂吸700萬觀看

巴西「健身女神」擅自出院後離奇墜樓亡！　震驚20萬粉

奇幻漂流！蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

古董車迷天堂！海牙勞烏曼汽車博物館　從F1收藏逛到教父同款林肯

好香！「國寶美男」八木勇征神顏征服松機　SJ、山下智久也在台北

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

黑豹旗／武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局　從猿迷變獅迷最愛拿莫

病男家中跌倒求援「忘了自己住哪」　桃園警消出奇招破門救人

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服！中空全被拍 熱褲短到直逼腿根

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

黑豹旗／武陵高中守備吸睛打榖保撐到第4局　隊長：原本想打7局

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

國際熱門新聞

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

監獄變砲房　23歲女警「4分鐘嘿咻囚犯」

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

中國外交部連發6海報嗆：日本要重蹈軍國主義？

每晚激戰6小時太吵　足球員道歉：體力太好

美降息有變數？道瓊跌309點　台積電ADR反彈近1％

北京突喊「暫勿赴日」　日本憂觀光重挫

混血正妹直播炫技！「歐派左右開弓」狂吸700萬觀看

日本不只山上有熊！這頭熊在海中游泳

黃仁勳曝成功最大秘訣　全靠母親一句話

陸男藏針孔、下藥性侵6女　英判終身監禁

更多熱門

相關新聞

豹子突跳上觀光巴士　靠窗女遊客被抓住

豹子突跳上觀光巴士　靠窗女遊客被抓住

印度卡納塔卡邦當地動物園傳出遊客受傷事件，一群遊客搭乘觀光巴士在園內遊覽時，一隻豹子突然跳上巴士、試圖進入車內，導致一名女乘客受傷。

後照鏡鑽出活蛇　情侶嚇壞停車報案

後照鏡鑽出活蛇　情侶嚇壞停車報案

動物園才剛開幕　十多頭花鹿被流浪狗咬死

動物園才剛開幕　十多頭花鹿被流浪狗咬死

巴基斯坦塔利班自殺炸彈攻擊12死27傷

巴基斯坦塔利班自殺炸彈攻擊12死27傷

殘肢散落街頭！印度汽車爆炸9死兇嫌長相曝

殘肢散落街頭！印度汽車爆炸9死兇嫌長相曝

關鍵字：

印度爆炸查謨和喀什米爾恐怖組織恐怖攻擊

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面