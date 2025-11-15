　
地方 地方焦點

桃園社造博覽會　「竹露星球」呈現蘆竹多元共融特色

▲2025桃園社造博覽會「竹露星球」呈現蘆竹多元共融舞台

▲李岳壇區長帶領社造團隊打造的「竹露星球」，呈現整個蘆竹都是多元共融的舞台。（圖／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園社造博覽會以「桃園社造.zip 解壓中」為主題，於中原文創園區1、2、3倉，展出13區公所和在地社團等相關單位，推動或參與社造的成果，連日來，吸引許多民眾參展；而2倉「桃園星系」展出13區公所各自呈現的區域亮點，如星群般交織出新能量，深值探索。

其中，桃園市移入人口快速成長的蘆竹區，擁有閩南、客家族群、原住民社群與日益增加的新住民與移工人口，是臺灣多元族群共融的縮影，由區長李岳壇帶領社造團隊打造的「竹露星球」，呈現整個蘆竹都是多元共融的舞台。

▲2025桃園社造博覽會「竹露星球」呈現蘆竹多元共融舞台

▲蘆竹社造團隊（左）、人文課長課長曾錦鳳（右）。（圖／／蘆竹區公所提供）

蘆竹區公所人文課課長曾錦鳳表示，毗鄰桃園機場的蘆竹區因擁有得天獨厚的陸、空便捷交通，吸引許多人口移入，而今年社造博覽會以「流動、交織、共生」為主，宛如蘆竹區發展的樣貌。因此，在城市快速成長的背後，如何透過社造的推動，帶給社區歸屬與社群互動，產生對桃園城市的歸屬感與向心力，最社會安定和進步的重要力量。

▲2025桃園社造博覽會「竹露星球」呈現蘆竹多元共融舞台

▲「竹露星球」呈現整個蘆竹都是多元共融舞台。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，今年蘆「竹」區的社造，有資深夥伴回歸，新星夥伴加入，亦有學童的探索，交織著跨越不同年齡層的行動，更在區長李岳壇的支持與各方精良的師資及輔導業師的薰陶、陪伴中，一枝草一點「露 」(一步一腳印)共同成長亦思茁壯，象徵區內的社造將逐漸展露頭角，汲取養分後，未來將能持續滋養這片我們生活的土地，也落實蘆竹社造友(有)伴的理念。

文化局表示，2025桃園社造博覽會展期9天，迄11月16日，每日上午10時到下午6時，展覽共分為七大主題展區，包含「未來城市」、「移居藍圖」、「社區學校」、「社造玩玩聚」、「桃園星系」、「落地開花」及「社區美力」，歡迎民眾把握最後展出，前往參觀。

