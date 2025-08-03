20歲女大生遭遊覽車輾斃！負責人喊「哪有倒車」：家屬沒證據亂講

記者柯振中／綜合報導

桃園市蘆竹區上個月30日發生死亡車禍，20歲的呂姓女大生遭捲入遊覽車底，傷重搶救不治。家屬對此質疑，為何司機撞到人以後非但沒有下車，反而還倒車二度輾過，懷疑是因此才害命，遊覽車負責人則反駁「沒有倒車」，家屬沒證據怎麼亂說。

根據調查，呂姓女大生7月30日準備騎車前往上班地點，怎料經過蘆竹區南崁路二段、南青路口時，與遊覽車發生碰撞，遭64歲郭姓男子駕駛的遊覽車捲入車底，導致傷重身亡。

▲遊覽車因視線死角，轉彎時將同向機車女騎士輾斃。（圖／民眾提供）



呂女的母親痛批，從行車紀錄器當中可以看見，郭男發生車禍以後沒有停下，而是倒車後退，懷疑女兒是因此才喪命。

此外，呂女的親屬還說，法醫、檢察官與肇事司機7月31日到妹妹（死者）的家中時，司機完全沒有道歉、上香，被問「為什麼要再倒車」的問題時，只說「我不知道為什麼我要倒車」。

據了解，呂女是準備升大二的亞洲大學醫技系學生，在校成績相當優異、也十分熱心服務，原先確定9月底要到澳洲留學、讀醫學院，因此趁著暑假空檔打工賺零用錢，沒想到竟在上班途中奪命。對於這起意外，亞洲大學深表遺憾，同時決定頒發榮譽畢業證書給呂同學。

▼女騎士腹部受到重創送醫不治，家屬則指控司機倒車二次輾壓。（圖／蘆竹警分局提供）



根據《東森新聞》報導，針對家屬指控的「司機倒車」等說法，遊覽車公司的張姓負責人表示，司機當場就已停車，並無倒車的情況，「所以這家屬沒有證據怎麼亂講」。張姓負責人說，4個角落都有監視器，是否有倒車輾壓，要由警方判斷，他們也不想發生這種事。