蘆竹區青銀共學成果豐碩　「八米道日不落市集」熱鬧登場

▲蘆竹區長李岳壇鼓勵青銀共學，促進社區和諧。（圖／長壽社區發展協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區長壽社區發展協會舉辦、為期8週的青銀共學育樂營，28日圓滿結業。協會理事長李織芳表示，結業活動採戶外舉行，在長壽二街行人徒步區熱絡舉辦成果展暨「八米道日不落市集」，學員們紛紛展示親手創作的作品，並結合二手惜物市集，各自設攤，展現學習成果與社區創意。

活動特別邀請中山里民歌班共同舉辦聯合成果發表會，成員們穿上白上衣、牛仔褲，街頭歡樂開唱，秒回昔日青春陽光美少男、少女，近30台移動餐車集結進駐，吸引在地居民參與，現場氣氛熱鬧滾滾。

▲街頭開唱民歌，秒回青春美少男、少女。（圖／長壽社區發展協會提供）

蘆竹區公所李岳壇區長與多位地方民意代表也特地出席活動，為學員們加油打氣，展現對青銀共學計畫的高度肯定與支持。而在開訓典禮時承諾贈送全勤獎的蘆竹區社區理事長聯誼會胡家智會長，也信守承諾，為所有全勤學員準備了實用又豐富的禮物，讓大家驚喜連連，氣氛溫馨感人。

▲胡家智會長頒發全勤獎。（圖／長壽社區發展協會提供）

活動現場也感受到社區企業的溫暖支持，信義房屋無償提供帳篷使用，讓在豔陽高照的天氣下參與的學員與民眾能有舒適的休息處。美食區更是人氣爆棚，多台餐車前大排長龍，不僅為市集增添美味，也創下長壽二街首次大規模餐車集結的紀錄。居民們期「八米道」發展為假日創意共享空間，為社區生活增添更多元豐富的樣貌。

▲八米道日不落市集成果發表。（圖／長壽社區發展協會提供）

在育樂營的過程中，充滿許多動人故事。像是學員簡彣珊姊姊，每次課後都會在LINE群組向志工夥伴致上滿滿感謝，也分享學習帶來的快樂心情；高齡學員程媽媽的作品總是精緻美麗，令人讚嘆不已；還有幾位青壯年學員更是帶著孩子一起參與，歡笑聲此起彼落。從8歲到88歲，這場育樂營跨越年齡與世代，真實展現青銀共學、代間交流的珍貴價值。

▲學員展示作品。（圖／長壽社區發展協會提供）

當民歌班學員演唱時，李岳壇區長拿大字報的細節真的讓人覺得又有趣又親民，牛煦庭立委也能在百忙中感受到這份樂趣，真的是為活動增添不少色彩。淑芬里長的歌聲不僅帶來了美妙的音樂氛圍，還能讓來賓和居民一起跳廣場舞，這樣的互動真是難得的社區體驗，讓大家不只是參與者，更是活動的一部分。

從對面高樓俯瞰八米道的市集，餐車市集在兩棟高樓之間，像一道小隧道，成群的人潮穿梭其間，特別有煙火般的熱鬧與活力，展現出社區的獨特魅力。