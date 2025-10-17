親子齊奔跑！基隆900人同樂體適能　打造全齡健康城市

▲900人齊聚基隆！親子體適能活動溫馨登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為推廣幼兒健康運動習慣並促進親子互動，基隆市政府與基隆市幼兒教育學會共同舉辦「親子齊奔跑，運動身體好」親子體適能活動。活動於今（17日）在基隆市體育場熱鬧展開，共有來自全市19所幼兒園的隊伍參加，約900名幼兒與家長齊聚同樂，場面溫馨熱鬧，展現親子共跑、健康同樂的最佳典範。

▲基隆市長謝國樑致詞。

基隆市教育處表示，本次活動響應「幼兒每日大肌肉活動應達60分鐘」之理念，希望從小培養孩子規律運動的習慣，促進身心發展。活動設計以多元有趣的體能遊戲為主軸，包括泡泡龍團隊幼體老師帶領的親子帶動跳、幼兒鼓號樂隊、會旗隊進場、團體舞蹈及親子互動遊戲等，讓家長與孩子在歡笑中一起伸展身體、體驗運動樂趣。現場可見家長與孩子手牽手、肩並肩，不僅共同完成各項趣味關卡，更透過團體協作與互動，深刻感受身體律動與合作的快樂。

謝國樑表示，體適能活動不僅是身體的鍛鍊，更是情感交流與生活教育的重要途徑。希望透過這次活動，讓家長與幼兒收穫更多相處的美好時光，並藉由實際參與，幫助孩子建立「每天運動一小時」的正確健康觀念，將運動融入日常生活，成為家庭共同的快樂習慣。