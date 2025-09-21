　
地方 地方焦點

太保市公所舉辦親子手作活動　多元活動培養孩子創意力

▲▼ 太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

▲太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市公所持續推動多元閱讀與親子教育，昨20日於公所6樓舉辦「親子手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框創作」活動，吸引180組家庭報名，參與人次近500位！透過親子共同完成手作DIY，不僅增進彼此的互動交流，也在溫馨氛圍中留下難忘回憶。

▲▼ 太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分市長表示，公所團隊積極營造閱讀風氣與文化氛圍，除了閱讀推廣，也結合創意手作，讓孩子在體驗過程中培養想像力、創造力，更能讓家長與孩子一同參與，成為孩子成長過程中最堅強的支持。孩子們在多元閱讀計畫中動手動腦，培養專注力與創意，家長也藉此機會與孩子共同學習、分享成果。許多家長表示，透過親子活動不僅能增進親子情感，也讓孩子從實作中獲得成就感，是難得的親子時光。

▲▼ 太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分指出，今年度公所閱讀推廣計畫內容多元，包含「本土語言推廣」、「嬰幼兒閱讀推廣」以及每月定期舉辦的「藝文列車—志工媽媽說故事」，截至目前共舉辦20場活動，累計參與達1260人次。自112年至今，公所已辦理各類型的多元閱讀與親子活動76場，總計參與約7400人次，顯示市民對親子活動的高度肯定。

▲▼ 太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

除了活動辦理外，公所也積極爭取中央資源，以提升閱讀環境。鄭市長說，公所成功爭取教育部補助經費291萬6000元，辦理「圖書館耐震能力改善工程」，並由公所自籌配合款32萬4000元。未來工程完成後，不僅能提升建物結構安全，也讓市民朋友能在更舒適、安全的環境中享受閱讀，讓圖書館成為社區文化交流的重要基地。

▲▼ 太保市公所舉辦親子多元閱讀活動「手作銅鑼燒體驗」與「鑽石貼畫相框」創意滿滿 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分表示，公所團隊會持續推動閱讀扎根，並結合藝文、親子、地方特色的元素，規劃更多元的活動內容，讓閱讀不再只是靜態的紙上知識，而是生活中隨處可見、隨時能學的文化體驗！同時，太保市公所也會持續爭取更多外部資源，讓孩子從小培養閱讀習慣，家長也能一同參與，實踐「親子共學、世代共榮」的施政理念。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

