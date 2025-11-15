陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

▲中國國際航空班機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法引起中國大陸強烈不滿，大陸外交部14日發出公告，提醒公民近期暫勿前往日本。大陸三大航空公司15日也響應官方，開放免費退改日本航線的機票。

大陸國航、東航、南航三大航空公司15日陸續發出《關於日本航線客票特殊處理的通知》，開放11月15日之前購票的旅客可以免費改票、退票，不另外收手續費。

三大航空公司也在通知中提到，這是為了配合大陸外交部14日發出的「出行提醒」。該份「出行提醒」提到，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

▼大阪道頓堀的熱門景點。（圖／CFP）



「出行提醒」中指出，「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

高市早苗7日在日本國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗之後更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。

▼南方航空班機。（圖／CFP）

