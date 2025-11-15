　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

▲中國國航。（圖／CFP）

▲中國國際航空班機。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法引起中國大陸強烈不滿，大陸外交部14日發出公告，提醒公民近期暫勿前往日本。大陸三大航空公司15日也響應官方，開放免費退改日本航線的機票。

大陸國航、東航、南航三大航空公司15日陸續發出《關於日本航線客票特殊處理的通知》，開放11月15日之前購票的旅客可以免費改票、退票，不另外收手續費。

三大航空公司也在通知中提到，這是為了配合大陸外交部14日發出的「出行提醒」。該份「出行提醒」提到，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

▼大阪道頓堀的熱門景點。（圖／CFP）

▲▼日本大阪府未來研擬向外國觀光客徵收額外費用，用來應對觀光公害。（圖／CFP）

「出行提醒」中指出，「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

高市早苗7日在日本國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，可能構成「存亡危機事態」，自衛隊將可依法行使集體自衛權。高市早苗之後更進一步指出，她的發言是依照政府的既有見解，沒有撤回或取消的打算。

▼南方航空班機。（圖／CFP）

▲國航波音747-8型客機,南航波音737-800型客機。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭爆找員工睡館嫂！　館長昔護妻PO爆乳照被挖
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警
「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人
Andy帥氣登走鐘獎！風光入圍五大獎　主持人：身無分文的超人
毒蛋賣到台中！　3240斤被民眾吃下肚
蘋果輸了！　Apple Watch侵權恐賠194億
中國發動實彈演習！　總統府籲：停止不恰當單邊作為

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

警告別學高市早苗　陸駐韓大使：韓美同盟不要在台灣問題玩火

頭版痛批高市早苗　解放軍報：日本是否重返軍國主義道路？

川普2.0對台軍售3.3億　國台辦正告賴清德當局：以武謀獨自尋絕路

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

警告別學高市早苗　陸駐韓大使：韓美同盟不要在台灣問題玩火

頭版痛批高市早苗　解放軍報：日本是否重返軍國主義道路？

川普2.0對台軍售3.3億　國台辦正告賴清德當局：以武謀獨自尋絕路

為歐台會致詞　賴清德：以經濟實力、科技力量為世界和平做更多貢獻

陸籲民眾勿赴日！　中國3大航空開放「免費取消」日本機票

資產1.5億問「台北住哪」：祖產不能賣　專家無情打臉

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍

大陸熱門新聞

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

女學生遭弓箭射中臉　目擊者曝離譜1事

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

陸國防部：日敢武力介入台海　必將頭破血流

神舟20號驚現裂痕　3航天員改搭21號返回

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

下半年首場「寒流」準備狂襲中國

「賣二手飲料提袋」爆紅！陸網笑：原本是垃圾

陸外交部：高市早苗不思悔改

警告日勿踩涉台紅線　國台辦：膽敢武力介入將迎頭痛擊

國台辦正告賴清德當局：以武謀獨自尋絕路

更多熱門

相關新聞

陸勸民眾勿赴日！退役日將讚：中國人太多了

陸勸民眾勿赴日！退役日將讚：中國人太多了

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗發出「斬首」威脅言論後，中日外交關係急速惡化。中國外交部14日晚間突然發布緊急通告，建議民眾暫時避免赴日旅遊。而日本自衛隊前航空幕僚長田母神俊雄則在X上發文表示，日本太多中國人，害日方很困擾，因此「非常歡迎」中國政府呼籲民眾不要赴日。

中國警告避免赴日　日本：已要求中方適當應對

中國警告避免赴日　日本：已要求中方適當應對

馬英九轟高市「躁進」介入台海　王定宇嗆：馬前卒無權代表台灣

馬英九轟高市「躁進」介入台海　王定宇嗆：馬前卒無權代表台灣

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

關鍵字：

航空公司日本機票高市早苗機票退改退票

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面