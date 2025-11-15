中國警告公民避免赴日　日本回應：已要求中方「適當應對」

▲ 木原稔與高市早苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言日趨緊張，中國外交部14日突發布赴日旅遊警告，呼籲民眾暫時避免前往日本。日本內閣官房長官木原稔15日對此回應，已要求中方採取適當措施，但未具體說明這些措施。

綜合《產經新聞》等日媒，一名日本政府相關人士透露，中國發布旅遊警告過後，日中政府15日就此進行局長級協商。木原稔15日在新潟受訪時則稱，「這與兩國領袖確認推動的戰略互惠關係方向不符，已要求中方作出適當回應」，並強調「正因彼此立場分歧，日中兩國間多層次溝通才更顯重要。」

這起風波導火線源於高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」相關發言，她明確指出，若台海爆發武力衝突，可能構成日本《安全保障法制》中的「存亡危機事態」，有權行使集體自衛權。

此言引發中方強烈不滿，中國副外長孫衛東13日深夜緊急召見日本駐中大使金杉憲治，提出強烈抗議；外交部14日發布的旅遊警告則指出，「日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發」，更直指「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍」。

面對北京施壓，日本外務省事務次官船越健裕14日下午同樣召見中國駐日大使吳江浩，就中國駐大阪總領事薛劍威脅「斬首」高市的激進言論提出嚴正抗議。