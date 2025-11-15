高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本首相高市早苗日前表示，若台灣有事，有可能構成日本存亡危機事態的挺台言論，此話惹怒中國，中方駐大阪總領事薛劍揚言「要斬高市的頭」。中國外交部也跳腳痛批。前總統馬英九則表示，最近看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用集體自衛權，「日本領導人尤其必須謹言慎行」。對此，綠委陳冠廷今（15日）表示，馬英九以北京視角評論高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，但台灣安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。

陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚：中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九把焦點放在日本，避談中國持續加大的軍事壓力，不但本末倒置也會造成國際誤解。

陳冠廷指出，日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷，而非像馬英九所說的「攪動台海」。台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非「軍國主義復辟」，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力。刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。

對於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷表示，他在指責日本之前，卻完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。

陳冠廷強調，台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架。台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家。

陳冠廷表示，台灣要的是和平，但不是屈從換來的和平。民主與自由的價值，需要靠台灣人自己與國際夥伴共同維護，而不是靠壓抑其他國家的善意聲援，「面對馬英九的錯誤敘事，我們必須清楚表達：台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。