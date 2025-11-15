　
政治

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

▲洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者林敬旻攝）

▲洪秀柱開嗆高市早苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本首相高市早苗先前在國會強硬表面，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中共強烈不滿，中國外交部和中國駐日大使館昨日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。對此，國民黨前主席洪秀柱今（15日）也批，「台海的事，關妳日本人什麼事？」台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。

洪秀柱今天透過臉書發文表示，最近日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。她直言，這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質，並批評日本如同排放核污水一樣的心態，完全是以鄰為壑，必須講清楚：「台灣早不是日本殖民地！」

洪秀柱痛批，日本曾經五十年殖民、壓迫屠戮台灣人，台籍慰安婦的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償；如今卻還敢對台海問題指手畫腳？她認為這不是「關心」，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉。

洪秀柱指出，反觀日本前首相石破茂，他才是講出日本應有的分寸。石破茂公開提醒：歷屆日本政府一向避免預設「台海若有狀況，日本就會如何行動」，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步。

洪秀柱狠批高市早苗完全反其道而行，甚至在國會上妄談「美軍介入」、「武力攻擊」、「集體自衛權」等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入。她認為這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計：拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。她重申，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗。

洪秀柱說，中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。她強調，誰要把台灣推向戰火邊緣，「我們就要站出來大聲說：不准！」，台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。

更多新聞
嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

日本台灣高市早苗中國中共洪秀柱國民黨台海兩岸關係

