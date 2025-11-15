陸勸民眾「暫時勿赴日」！　退役日將叫好：中國人太多很困擾

▲田母神俊雄直言，日本太多中國人，反而讓他們很困擾。（圖／田母神俊雄）



記者王佩翊／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗發出「斬首」威脅言論後，中日外交關係急速惡化。中國外交部14日晚間突然發布緊急通告，建議民眾暫時避免赴日旅遊。而日本自衛隊前航空幕僚長田母神俊雄則在X上發文表示，日本太多中國人，害日方很困擾，因此「非常歡迎」中國政府呼籲民眾不要赴日。

對於高市早苗「台灣有事」的答詢，中方除了薛劍做出激進發言外，中國外交部更在社群平台X連續兩天發布4張日英對照海報，直接點名高市早苗進行警告。不僅如此，中國外交部副部長孫衛東更緊急召見日本駐中國大使金杉憲治，表示抗議。

外交部發言人在X平台上連續拋出三個尖銳問題：「日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」並強硬表態「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」最後更放話「玩火者必自取滅亡！」

不僅如此，中國當局更公開呼籲民眾暫勿前往日本、外館人員避免外出。

面對中方的激烈反應，日本自衛隊退役將領、前防衛省航空幕僚長田母神俊雄在X上發文直言，「非常歡迎」中方這項措施，因為日本國內的中國人增加太多，困擾的其實是日方。他還主張，日本應該「努力打造成為不依賴中國遊客的國家，這樣國家才能和平」。