馬英九轟高市「躁進」介入台海　王定宇嗆：馬前卒無權代表台灣

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者鄭毓齡攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

針對日本首相高市早苗日前表態，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，前總統馬英九今（15日）在社群平台砲轟，高市積極介入台海，是適得其反的「躁進言行」。然而，民進黨立委王定宇反嗆，國民黨前後任主席企圖鎖台入中，9%的「馬前卒」無權代表台灣人民發聲。

王定宇表示，高市早苗將台海危機視為日本重要事態，中共跳腳反映了侵台計畫受到阻礙，而國際也普遍認同，日本的表態有利於台灣安全，但國民黨「中共馬前卒」卻批日本「躁進」，令人不解。

王定宇細數，面對中國軍事騷擾、鉅額軍費、飛彈對台、海警侵擾、國際封鎖等行徑，國民黨人卻都避而不談，從不批評中國「躁進」或「軍國主義」，看見國民黨現任主席追思匪諜、前主席甘為中共喉舌，其實也不意外了。

此外，王定宇認為，國民黨現在的標準就是，「凡中共所怒，他們必怒；凡中共犯台，他們必忽；凡利台安全，他們必反」。

最後，王定宇強調，當蔡英文、蕭美琴努力帶台灣走向國際時，國民黨前後任主席卻企圖鎖台入中，讓他不禁狠嗆，這9%的「馬前卒」無權代表台灣人民發聲。