國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今年吸748萬陸客造訪！北京突喊「暫勿赴日」　日本憂觀光重挫

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年1至9月共有748萬名中國旅客赴日，為所有國家與地區之冠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

中國外交部14日深夜突然透過社群平台呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，也提醒已在日本的中國公民務必提高警覺、注意自身安全。此舉被外界視為對日本施壓的最新動作，恐影響中國旅客的訪日意願，進而衝擊日中之間的交流活動。

根據NHK報導，日本首相高市早苗上週表示，若「台灣有事」伴隨武力行使，日本可能會啟動相關程序。中國方面連日來反應激烈，不僅召見日本駐中大使金杉憲治提出抗議並要求撤回言論，國防部也以強烈措辭批判，整體反彈持續升溫。

中國外交部14日晚間發布公告，指稱日本近期就台灣議題做出「公開且挑釁性」的發言，嚴重惡化雙邊交流氣氛，並讓在日中國公民的「人身安全面臨重大風險」，要求民眾短期內避免赴日旅遊或工作，已在日本者則需留意當地治安並提高安全意識。

根據日本政府觀光局統計，今年1至9月共有748萬名中國旅客赴日，為所有國家與地區之冠。如今北京發布旅遊警示，外界擔憂後續觀光人潮恐受波及，日中之間的經貿與人文交流也可能出現停滯風險。

日本政府相關人士向NHK表示，中方此舉「相當突然」，需進一步判斷背後意圖，並強調日本立場始終如一，希望避免衝擊雙邊關係的大方向。

日本外務省高層也坦言，感受到中國「正在加大施壓力道」，不排除中方後續祭出更多措施，因此必須持續緊盯情勢發展。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

16人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭原因
快訊／公審16台人吃5披薩　義大利老闆道歉了：我愛台灣
夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　不排除反向提告
82歲嬤孤獨死變乾屍　「用水暴增7033度」靠抄表員眼尖才發
快訊／台南今早1男墜橋落水　救上岸已無呼吸心跳
66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活　半年後

一名日本32歲女性上班族今年夏天與她在聊天機器人ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，儘管日本法律並不承認他們的婚姻，此事已引起廣大討論及正反看法。

陸女學生遭弓箭射中臉　目擊者曝1事

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

日本中國外交部高市早苗台灣有事觀光日韓要聞

