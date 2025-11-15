今年吸748萬陸客造訪！北京突喊「暫勿赴日」　日本憂觀光重挫

▲今年1至9月共有748萬名中國旅客赴日，為所有國家與地區之冠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

中國外交部14日深夜突然透過社群平台呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，也提醒已在日本的中國公民務必提高警覺、注意自身安全。此舉被外界視為對日本施壓的最新動作，恐影響中國旅客的訪日意願，進而衝擊日中之間的交流活動。

根據NHK報導，日本首相高市早苗上週表示，若「台灣有事」伴隨武力行使，日本可能會啟動相關程序。中國方面連日來反應激烈，不僅召見日本駐中大使金杉憲治提出抗議並要求撤回言論，國防部也以強烈措辭批判，整體反彈持續升溫。

中國外交部14日晚間發布公告，指稱日本近期就台灣議題做出「公開且挑釁性」的發言，嚴重惡化雙邊交流氣氛，並讓在日中國公民的「人身安全面臨重大風險」，要求民眾短期內避免赴日旅遊或工作，已在日本者則需留意當地治安並提高安全意識。

根據日本政府觀光局統計，今年1至9月共有748萬名中國旅客赴日，為所有國家與地區之冠。如今北京發布旅遊警示，外界擔憂後續觀光人潮恐受波及，日中之間的經貿與人文交流也可能出現停滯風險。

日本政府相關人士向NHK表示，中方此舉「相當突然」，需進一步判斷背後意圖，並強調日本立場始終如一，希望避免衝擊雙邊關係的大方向。

日本外務省高層也坦言，感受到中國「正在加大施壓力道」，不排除中方後續祭出更多措施，因此必須持續緊盯情勢發展。