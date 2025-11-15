66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

▲66歲退休日男中了樂透頭獎，選擇瞞著妻子獨自享樂，最後卻面臨極大心理壓力。（示意圖／VCG）



記者曾羿翔／綜合報導

一名66歲的日本退休男子S先生，意外中得6億日圓（約新台幣1.2億元）樂透頭獎，原以為能實現年輕時壓抑的夢想，卻沒想到巨額獎金反而成為他沉重的心理負擔。從瞞著家人獨自享樂，到最終求助理財專家，他的「中獎人生」展現了意外之財背後的壓力與困境。

根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬），一如往常地在咖啡廳看報、順手買彩券的某日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但他選擇對家人保密，只告訴妻子自己「意外得了500萬日圓」，並以此裝修住宅。

S先生隨即展開「秘密奢華生活」，買豪車、住高級飯店、全日本旅行，半年內花掉1800萬日圓（約新台幣360萬元）。為了不被發現，他將車停在遠處，穿著廉價舊衣裝窮，並遠離熟悉的社交場合。然而，孤獨與罪惡感接踵而來。他開始失眠、精神疲乏，甚至一整天窩在家中穿著睡衣什麼也不想做。

他曾動念捐出部分獎金，但害怕遭妻子追問，最終選擇諮詢理財專家。經建議後，他將剩餘獎金全數投入壽險保單，由妻子與子女為受益人。他感嘆：「這筆錢並未帶來真正的幸福。」

專家指出，突如其來的巨額財富可能引發嚴重的心理焦慮與價值觀崩解，若缺乏正確的金錢觀與支持系統，不僅彩券得主，連獲得大筆保險金者也容易出現類似困境。