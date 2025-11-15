陸運動會射箭「射中女學生臉」　目擊者曝箭手打靶20次只中2次

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣東省佛山市三水中學日前舉行運動會，卻在開幕式表演射箭的環節時，意外射中一名高三女學生的臉部。傳聞弓箭當場射穿女學生的嘴唇，還有目擊者聲稱負責表演射箭的人員，在射固定靶時命中率就很低，20次只中2次，加上事後校方說法與醫院方面的說法有出入，因而引起中國網友關注與討論。

▲女學生臉部遭弓箭射中。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

綜合陸媒《新京報我們視頻》、《九派新聞》報導，廣東省佛山市三水中學12日舉辦運動會開幕式，卻在表演射箭的時候，發生誤傷學生事件。一名高三女學生意外被弓箭射中臉部，在網傳照片中，只見女學生一手抓著插在臉上的弓箭，在一名成年女性的攙扶下離開。

對於女學生的傷勢，佛山市三水區人民醫院急診科工作人員表示，女學生已從急診轉至口腔科接受治療，但不便透露具體傷勢；三水中學則回應，女學生經治療後情況穩定，恢復良好。至於網傳弓箭射穿嘴唇一事，校方人員否認並再次強調，「學生已無大礙」；當地記者追問女學生是否已被轉至口腔科接受治療，校方卻說不知道，然後又強調此事已經得到妥善處理。

這件事情在微博傳開，引發中國網友關注。有目擊者聲稱，表演射箭的人員在射固定靶時命中率就很低，20次僅中2次，而且表演時移動靶受到風力影響飄向人群，表演者卻沒有停止動作。

目前微博上消息各異，有些尚未經過當地相關單位證實。但由於校方說法與醫院方面的說法不同，此事件仍受到許多中國網友關注，大家紛紛留言希望詳查，「女學生是無辜的啊，她的人生怎麼辦」、「本來就是學校安排射箭欠妥當，如果沒有操作錯誤，就是學校責任比較大」、「學校玩這種項目不合適」。