變態潛店老闆「性侵女學員」！趁她裸睡強闖逞慾

▲潛水店老闆性侵女學員，趁她裸睡闖入房間逞慾。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

一名陳姓潛水店老闆邀約女學員小美（化名）到台中慶生，沒想到竟趁著小美在旅館房內裸睡時，偷偷闖入性侵，嚇得小美報警提告。陳男一審被判7年10個月有期徒刑，二審駁回他的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，已婚的陳男在台中經營潛水店，2023年間認識了小美。由於同年6月陳男要在店內舉辦慶生派對，於是便邀請小美到場協助。

怎料慶生結束以後，眾人一路玩到隔天凌晨，陳男竟趁著小美不注意，偷偷翻找對方的包包，並且找到小美下榻的旅館房卡，確認小美所住的旅館名稱及房間號碼。等到小美回到旅館休息，陳男便按照上述線索，上午8點左右前往旅館，並且佯稱忘帶房卡，順利從業者手上取得房卡。

陳男進入房內，先是佯稱送早餐，接著又不顧小美的要求他離開，先是脫去自身衣物，又關閉房間的電燈，接著將小美壓制在床上，使用手指性侵逞慾，並且射精在小美的肚子上。由於睡覺時小美習慣全裸，當下沒辦法跑出房間求救，最終還是無法逃脫狼爪。

事後小美情緒不穩，向眾多友人哭訴，並且向警方報警提告。對此，陳男則辯稱，2人互動良好，當下小美並無拒絕，且過程中也沒有使用手指侵犯。

不過，陳男在警詢時多次改口，一下聲稱「僅摟抱未射精」，一下又說「小美拒絕發生關係，自行打手槍」，最後甚至稱「小美表示進度太快，拒絕生殖器放入並協助自慰」，證詞前後不一。台中地院法官審理後，並不採信陳男的說法，最終依照侵入住宅強制性交罪，判處7年10個月有期徒刑。

根據《聯合新聞網》報導，陳男對判決不服，提出上訴，台中高分院法官則駁回上訴、維持一審判決，全案仍可上訴。