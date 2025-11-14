惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

▲李女手段惡劣，詐光王家財產，害全家集體輕生亡，全案偵結遭檢方起訴，並求刑15年以上。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中豐原王姓一家5口今年7月因遭團購主李女詐騙1536餘萬元，最終選擇集體輕生走上絕路，案發後李女遭檢方聲押禁見獲准，今(14日)中檢偵結依法將李女起訴，並建請量刑15年以上。本案起訴後，檢察官也以李女犯行重大，有逃亡可能，且先前已有一連串滅證、串證行為為由，建請法官繼續羈押。今下午召開接押庭後，法官裁准李女續押禁見。

檢方指出，李女對王家等人造成之法益侵害重大，刑責非輕，有逃亡之高度誘因及可能性；又李女早再遭另名受害人周女提告詐欺時，有聯繫周女試圖影響其證詞，更在豐原王家成員輕生遭媒體報導後，進行一連串滅證、串證之行為，試圖製造對己有利之形象，並將責任轉嫁予被害人。

另一方面，李女於案件發生後，經警方通知說明時，竟多次以其需要定期施打針劑維生等語迴避調查，於此期間則趁機與另案被告、證人等人私下聯繫，幸檢方察覺有異，及時指揮專案小組成員訪查李女就醫之診所，經醫師確認李女僅施打營養點滴，縱未施打亦無致死之虞，揭穿李女所營造之假象，據此，均足認李女確有勾串共犯、證人、滅證及逃亡之虞，建請法官續押，以利案件後續審判及訴追。

