恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

▲李女自己借高利貸欠一屁股債，除設局詐騙之外，還將家人當成洗錢工具。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

台中地檢署今（14）日偵結台中豐原一家五口遭詐騙集體輕生案，將其幕後主嫌、前團購公司負責人李姓女子依詐欺、違反銀行法及洗錢防制法等重罪提起公訴。檢方查出，李女因經營不善、債台高築，竟設下「保證獲利」的龐氏騙局，在短短數月內非法吸金逾1536萬元。令人髮指的是，她不僅將投資人的血汗錢騙光，連其丈夫、女兒甚至未成年兒子也成洗錢工具，只為償還欠下的高利貸。

起訴書揭露，偵查期間，李女一度吹噓自己擁有「上億會員」，但其實她早已欠了一屁股債；除了因經營權糾紛遭判賠834萬元，加上營運不善，年營業額竟然只幾萬元，且積欠員工薪資，官司纏身，李女於是向當鋪業者借款，陷入萬劫不復的高利貸深淵，其中一筆90萬元的借款，月利率竟高達30%，光是利息就已支付超過162萬元。

李女自己欠債累累，竟將歪腦筋動到無辜投資人身上。她佯裝事業有成，推出「團購投資」謊稱繳交數十萬會員費即可月領10%紅利；以及誘騙投資人刷卡買黃金交給她變賣，承諾支付利潤並代繳卡費，實則套取現金的黃金騙術。豐原一家五口以及其他投資人信以為真，投入畢生積蓄，直到李女停止支付利潤並人間蒸發，才驚覺是一場騙局。

檢方深入追查金流，發現李女縝密的洗錢佈局。起訴書中提到，李女將騙來的款項，特別是透過黃金變賣取得的現金，親自拿到超商ATM或銀行，以「現金存款」方式存入朱姓老公、女兒及未成年兒子的帳戶中，藉此製造金流斷點。接著，她再指示家人將帳戶內的款項層層轉匯，最終大部分資金都流向了當鋪業者張姓男子等債主手中，光是匯給張男的款項就高達221萬元。

李女除了自己犯法，其為錢不惜將家人、甚至把未成年兒子也拖下水的冷血行徑，也讓辦案人員搖頭，家人也因此涉案遭另案偵辦；至於涉嫌放高利貸的當鋪業者，檢方也已分案調查中。