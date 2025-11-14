團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

▲王家五口命案今日偵結。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案今偵結起訴，李女遭求刑15年，一切尚待法院審理。王家女婿今日透過揭露此案的議員謝志忠發聲，表示「只要他有得到應有的懲罰就好」。王家大姊的好友則說，「15年、一條命3年，人命不是這樣換算的，對詐欺案件已經沒有什麼好期待」。

台中市議員謝志忠曾受到王家五口諮詢請託，後來協助揭發此事，也配合檢警調查，是案件關鍵一環，他今日看完起訴書後受訪表示，盼日後法院能從重量刑，應該要重判、重判、重判，也告慰亡者在天之靈。

▲王家人曾向謝志忠諮詢。（圖／議員謝志忠提供）



謝志忠說，希望這種泯滅人性的，最好進去就不要再出來了。這是一場詐騙集團精心設計的「養、套、殺」手法，讓人落入假投資、真詐騙的圈套，將人拖進高利貸地獄，再透過暴力討債行為，讓一家不得安寧，生活於恐懼中，陷入無限絕望，才導致一家五口命案的悲劇。

謝表示，看了實在令人難過與無奈，李姓團購主如此威脅、恐嚇的行徑逼迫被害人，不僅是詐騙集團慣用的手法，更對王家造成長期極大精神壓迫，實在可惡至極。

▲王家女婿透過議員謝志忠發聲。（圖／記者許權毅攝）



王家二女兒的先生也透過謝志忠轉達，希望李女「有受到應有的懲罰就好」；王家大姊的好友表示，王家五口有三個人過不到（人生）一半，小弟才27歲，一條人命3年，但人命不是這樣換算的，只能說，對於詐欺案件 已經沒有什麼好期待了。