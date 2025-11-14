獨／「求刑15年太少」五口命案王家親友不滿　再點名牽線美容師

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案今偵結起訴，主嫌李女遭求刑15年，王家親友透過王家大姊友人向媒體轉達心聲，認為求刑15年不如預期，「家人們都感覺氣憤」，也認為，詐騙應該加重刑期。

▲五口命案李姓團購主遭求刑15年，家屬認為過低。（圖／記者許權毅攝）



據轉述，王家親友表示，家人們今天都看到新聞了，都覺得15年太輕，而且只是求處15年而不是已經判刑，大家對於這個結果是感到氣憤的。王家人說：「我不知道國家的法律能為我們保障什麼，台灣人太傻太善良才會讓詐騙橫行，希望國家能夠修法對於詐騙能夠加重刑責，別再有人為了詐騙犧牲了自己寶貴的生命。」

本案關鍵人之一的張姓美容師，所涉詐欺犯行仍在偵查中、尚未起訴，張女先前作證表示，自己是去年4月起得知黃金代購投資計畫，李女同樣遊說自己前往購買黃金，已經連續14個月收取每月2萬利潤，且把車子拿去抵押融資，並介紹王家大姊等人加入黃金代購。

王家親友認為，張女為什麼沒事？共犯還能逍遙法外？五條人命換來的卻是這種結果。但據檢方起訴內容，張女所涉詐騙案同樣偵辦中，尚待偵結。

▲王家五口命案令人感到沉痛。（圖／記者許權毅攝）



王家二女兒的先生也透過謝志忠轉達，希望李女「有受到應有的懲罰就好」；王家大姊的好友表示，王家五口有三個人過不到（人生）一半，小弟才27歲，一條人命3年，但人命不是這樣換算的，只能說，對於詐欺案件 已經沒有什麼好期待了。