宋濤會見張榮恭強調「九二共識」重要性　痛批絕不容忍日本介入台海

國民黨副主席張榮恭一行今（14）日前往上海和平飯店，與大陸國台辦主任宋濤會面。雙方在這座見證辜汪會談歷史的上海和平飯店見面，深具「和平」意義。宋濤也重申「九二共識」的重要性，兩岸才會和平，台胞得到保障和改善，反之台海動蕩不安。他也再次痛批日本首相高市早苗的涉台言論，絕不容忍日本當局膽敢介入台海，14億中國人也絕不答應，「我們有信心，有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。 」

國民黨副主席張榮恭今14日上午在上海興國賓館先會見上海市委書記陳吉寧，傍晚與大陸國台辦主任宋濤會見，大陸方面出席人員有大陸國台辦新聞局長陳斌華、聯絡局局長楊毅、上海市台辦主任金梅；台灣方面隨行人員有國民黨大陸事務部主任張雅屏、青年部主任李昶志，以及黨部工作人員等。

宋濤首先向張榮恭表示祝賀出任國民黨副主席，並請他轉達對國民黨主席鄭麗文的親切問候。他指出，和平飯店與外灘百年滄桑，見證兩岸關係的重要歷史，而27年前辜汪會晤也在此留下深刻印記。

宋濤說，「今天在這裡會面，就是要從兩岸階段起伏的歷程中汲取智慧，共同處理當前的複雜的台海形勢，為兩岸關係的發展做出共同的努力。」

宋濤指出，11月19號，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選為中國國民黨主席肯定貴我兩黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展的積極成效，為我們兩黨關係的發展和兩岸關係的發展指明瞭方向，在兩岸和國際社會產生了廣泛深遠的影響。

宋濤強調，我們兩岸關係只要堅持「九二共識」，台海就和平穩定，兩岸關係就得到改善，台胞的扶持得到保障和改善，反之台海就動蕩不安。我們願意與中國國民黨在堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎上相向而行，推動兩岸關係的和平發展，反對台獨和外部勢力的干涉。

宋濤特地提到，日本首相高市早苗就涉台問題發出挑釁的言論，「我們絕不容忍，如果日本當局膽敢介入台海，我們必將迎頭痛擊，對一切外部勢力企圖打「台灣牌」，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應，我們有信心，有能力粉碎台獨分裂和外部勢力干涉。 」

宋濤說，80年前，國共兩黨聯合抗日，取得了抗戰的偉大勝利，當今我們要堅持我們兩黨的共同政治基礎，「九二共識，」反對「台獨」，加強交流與溝通合作，來共同守護好我們中華民族的共同家園，推進祖國統一進程，守護好中華民族的根本利益，共同創建中華民族偉大復興的偉業。

張榮恭表示，此行是他擔任副主席後首次訪陸。他轉述鄭麗文回覆習近平總書記賀指出，「1992 年兩岸以口頭方式達成堅持一個中國原則的共識，這就是原汁原味的『九二共識』。」

他說，當年存在政治分歧，現在也是，但是「求同存異、擱置爭議」才能使1993年新加坡辜汪會談、1998年上海辜汪會談得以實現。

張榮恭指出，32年來儘管台灣歷經數次政黨輪替，但歷史證明「只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就能和平發展；反之則否」，並表示認同宋濤的看法。

他也談到自身觀察與文化認同，「無論先來後到，我們都是台灣人。蔣經國晚年也說『我也是台灣人』。但我們每個人姓中國姓、講中國話、過中國節日、敬中國神明，台灣人也應該是堂堂正正的中國人。」

張榮恭強調，以民族認同和文化連結為共同政治基礎，兩岸關係仍有希望，就如和平飯店之名象徵兩岸追求的方向——和平。