八炯回擊了！反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網傻嘆：會很慘

▲八炯也曬出「懸賞通告」反擊。（圖／翻攝Threads／musiclin_1107）

網搜小組／劉維榛報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」及「閩南狼」發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣）。對此，八炯嘲諷，懸賞金太低，「至少要一千萬我才會怕被綁架」，還曬出一張「懸賞通告」反擊，對象為中國全國政協主席王滬寧和國台辦主任宋濤。

八炯（溫子渝）13日晚間也發布〈明天飛往大陸自首！中共通緝回應聲明〉，除感謝央視幫他宣傳外，還嘲諷中共開出人民幣5萬至25萬元的懸賞金，「太低了，是瞧不起台灣人嗎？至少要一千萬我才會怕被綁架」。

隨後，八炯更進一步在Threads反擊，他也要針對中共官員進行通緝，貼出一張懸賞通告，對象為王滬寧（網名三朝元老）和宋濤（網名濤寶），不過頁面看起來不太正式，原來他是用「通緝產生器」製作出來的，通告下方壓上他「攝徒日記」的圖示，八炯似乎藉此反諷中共這波強勢打壓。

八炯痛批，王滬寧、宋濤長期服務境外馬列勢力，傳播「反中華民國保共產黨」、煽動分裂國家言論、大肆攻擊抹黑中華民國反共復國政策，欺凌、迫害大陸地區反共人士」，兩人充當馬列走狗幫凶，已造成惡劣影響，行為已觸犯《中華民國憲法》第103條「通敵分裂國家罪」。

八炯還稱，配合抓獲相關犯罪嫌疑人之有功人員，將給予懸賞金20至100萬新台幣。文章曝光後，引發萬名網友朝聖看戲之餘，也有網友嚴肅直言，「王滬寧可是正國級官員，你這樣幼稚行為，得罪共產黨，結果會很慘」。

▼八炯、閩南狼遭大陸公安懸賞 。（圖／翻攝泉州公安局）





