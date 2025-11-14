沈有忠：九二共識成中共工具　對國際宣傳「台海問題是內政」

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委沈有忠14日表示，兩岸議題與國際關係連動，中共所謂的「九二共識」也是在「一中原則」之下，不僅據以分化台灣，也被中共利用為對國際社會宣傳「台海問題是內政」的工具。

沈有忠上午受邀出席中華民國國際關係學會舉辦的「重商主義重返國際政治：關稅、戰爭、AI與大國競爭」國際學術研討會，與在場學者就台海議題國際化提出觀察，並探討其對國際局勢及美中台關係的可能影響。

沈有忠提到，近年兩岸關係與台海議題受到國際社會高度關注，全球許多民主國家都強調台海和平穩定攸關全球共同利益。台灣一向致力維持台海現狀，而中國則成為企圖改變現狀的麻煩製造者。

沈有忠指出，中共藉「3個80週年」及聯大2758號決議操作「一中原則」敘事，企圖將台灣納入中國的一部分，但該決議並未處理台灣的主權及國際定位。感謝各民主國家透過外交或國會以實際行動，嚴正拒絕中共濫用聯大2758號決議封殺台灣。

沈有忠說，國際社會對兩岸議題及台海重要性的關注持續升高，但中共對國際呼籲卻視而不見，並對他國友台言行進行恫嚇。例如日本新首相高市早苗的挺台言論，被中方外交官激烈言詞威脅。蕭副總統赴歐洲出席IPAC（「對中政策跨國議會聯盟」）年會發表專題演說，中共就抹黑此一組織為「反華份子小集團」，顯示中共根本無意與我民選政府對話。

沈有忠強調，兩岸議題與國際關係連動，中共所謂的「九二共識」也是在「一中原則」之下，不僅據以分化台灣，也被中共利用為對國際社會宣傳「台海問題是內政」的工具。呼籲社會各界客觀思考兩岸局勢，堅守我國國家主權安全及民主價值。