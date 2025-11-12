反嗆賴清德！韓國瑜喊「透過九二共識對話」　民進黨批大錯特錯

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今（12日）反嗆，自己生病讓別人吃藥，呼籲賴清德撤回大陸為境外敵對勢力，並在九二共識基礎下對話，才是負責任解決問題。對此，民進黨回應，遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

針對賴清德點名聲援沈伯洋，韓國瑜今日回應，從賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥，而一張桌子有四隻腳，台灣安全也是。第一隻腳是保護中華民國、第二隻是保護民主自由、第三是維護台美關係、第四是維護兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」是最重要四隻腳。

韓國瑜強調，呼籲賴清德，解鈴還須繫鈴人，要源頭著手，第一、凍結、廢除民進黨的台獨黨綱；第二、大罷免後建立好行政立法良性互動；第三、撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎、中華民國憲法下展開和平對話；第四、繼續鞏固美台關係，這才是真正問題的上游源頭，賴這樣講出來才是負責任解決問題。

民進黨發言人吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴清德總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

對於韓國瑜說法，吳崢指出，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓院長似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望！從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。