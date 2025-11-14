憂反中情緒升溫！　傳中國駐日大使館下令職員「避免外出」

▲位於東京的中國駐日大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日本電視台》獨家報導，中國駐日大使館已經下達指示，要求館內人員盡量避免外出，原因是擔心日本國內反中情緒高漲。

中國政府內部人士表示，中國駐日大使館已向職員發布「避免外出」的指令，中國國內政府與官媒也正在全面加強對高市政府的批評攻勢，「情況正在不斷升級中」，並且對此表達憂慮。

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題表態，引發中國強烈抗議，雙邊關係急速惡化。

▲高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時，被問及台海衝突是否構成「存亡危機事態」時回答，「若涉及戰艦部署和武力使用，無論如何都可能成為存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。

這番發言引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍8日發文嗆聲，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」。中國外交部發言人林劍10日也表達嚴厲譴責，稱此為「涉台錯誤言論」並提出「強烈抗議」。

面臨中國強烈反彈，高市早苗10日表示，這是以「最壞情境」為前提的假設性回答，並強調未改變政府一貫的安全保障立場，沒有撤回的打算，但今後將避免針對特定情境發表類似言論。目前，北京已於13日晚間緊急召見日本駐中大使金杉憲治，表達強烈抗議。