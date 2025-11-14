　
政治

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

▲桃園市議員詹江村今天在市政總質詢議程中，網傳南門市場火災發生時，市長未在現場議題質詢。（圖／翻攝自桃園市議會議事直播）

▲桃園市議員詹江村今天在市政總質詢議程中，網傳南門市場火災發生時，市長未在現場議題質詢。（圖／翻攝自桃園市議會議事直播）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員詹江村今天上午在市政總質詢議程中，網路傳言南門市場大火時，市長人在新店不在桃園、下屆市長選舉等議題提出質詢；張善政表示，大火當晚確實住在市長官邸，他早已與太太搬到桃園居住，新店僅偶有行程需要才短暫留宿；至於市長選舉部分，針對立委王義川可能參選，張善政幽默回應「我嚇得戰戰兢兢」，選舉最重要的是憑市政表現獲得市民肯定，其他政黨推派誰參選並非自己在意焦點。

市議員詹江村今天上午在市政總質詢中，針對下屆桃園市長選舉話題、南門市場大火後續風波，以及鐵路地下化嚴重延宕等議題逐一提出質疑。外界刻意放話稱張善政市長「不會連任」，甚至傳出前桃園航空城公司董事長王義川可能參選，引發議論。張善政以幽默語氣回應「我嚇得戰戰兢兢」，但隨即指出，選舉最重要的是憑市政表現獲得市民肯定，其他政黨推派誰參選並非他在意的焦點。

▲桃園市議員詹江村今天在市政總質詢議程中，針對下屆市長選舉議題提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會議事直播）

▲桃園市議員詹江村今天在市政總質詢議程中，針對下屆市長選舉議題提出質詢。（圖／翻攝自桃園市議會議事直播）

至於南門市場大火後，網路謠言指控張善政住在新店，張善政則回覆，早已與太太搬到桃園居住，新店僅偶有行程需要才短暫留宿。大火當晚，他確實住在市長官邸。張善政強調，大火現場是高度專業的救災場域，市長若在第一時間到場，反而可能造成消防人員額外負擔。緊急狀況應由專業單位處理，「該出現時會出現，如果會造成現場困擾，就不會出現」。

詹江村也批評，有民進黨議員在火場煮泡麵給消防人員，反而成為媒體焦點，已悖離救災本質。未來火災現場應嚴格限制非消防人員靠近，以免阻礙動線、甚至成為政治造勢場所。未來對手若採取「造謠四部曲」方式，以假消息主導選戰，選舉將難以回歸政策討論，呼籲應以政績來公平競爭。

張善政同意，也呼籲民眾及政治人物，切勿靠近火場干擾救災，應以消防安全為最高原則。

此外，詹江村也提出在鐵路建設部分，桃園與台中同時核定鐵路立體化計畫，但桃園因前市長鄭文燦執政時期改為地下化，工程經費從308億元大幅增加至1700多億元，造成進度嚴重落後，目前進度僅33%，其中桃園醫院、鳳鳴、內壢等站體工程更是「零進度」。

張善政指出，未來要在10年後如期通車確實面臨相當挑戰，且目前追加經費尚未獲得中央核定。市府將透過行政院既有協調管道持續溝通，全力爭取中央支持，確保工程能順利推進。

南門市場大火 市長選舉 市議會質詢 詹江村 張善政

