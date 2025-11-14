五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，一輛休旅車行駛途中車頭突然冒煙，桃園市消防局派員灌救。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道五楊高架南向47.3公里桃園路段今（14）日近中午時發生火燒車事故，一輛休旅車在行駛途中突然冒煙，駕駛停靠路肩下車查看時，車頭部分瞬間竄出大火燃燒，警消據報後迅速到場灌救，所幸火勢在20分鐘內撲滅，駕駛及時逃生未受波及，現場已於下午1時許完全排除恢復正常行駛，至於起火原因仍待桃園市消防人員鑑識調查釐清。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車行駛中突然起火。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道一隊大隊指揮中心於上午11時30分許接獲通報，國道1號五楊高架道南向47.3公里桃園路段有火燒車事故，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園119派消防車協助，警消迅速抵達現場，封閉內側車道處理。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車起火濃煙直竄雲霄，後方車流紛紛閃避。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，31歲郭姓男子駕駛休旅車行駛於國道1號五楊高架道南向47.3公里桃園路段時，發現車頭處有異狀，趕緊停靠路肩查看，未料車頭處隨即起火燃燒，趕緊打電話向警消求援。警消迅速抵達現場，所幸郭男及時逃生，車上並無其他乘客，現場火勢於12時13分撲滅，殘火則於12時26分完全處理，國道警方請來拖吊車排除，現場則於下午1時許完全排除，全線恢復通車，至於休旅車起火原因仍待消防人員鑑識釐清。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，警消撲滅火勢後，由拖吊車將燒成廢鐵休旅車脫離現場。（圖／桃市消防局提供）

國道警方呼籲，用路人平時應定期保養車輛，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。