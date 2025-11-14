　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，一輛休旅車行駛途中車頭突然冒煙，桃園市消防局派員灌救。（圖／國道一隊提供）

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，一輛休旅車行駛途中車頭突然冒煙，桃園市消防局派員灌救。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道五楊高架南向47.3公里桃園路段今（14）日近中午時發生火燒車事故，一輛休旅車在行駛途中突然冒煙，駕駛停靠路肩下車查看時，車頭部分瞬間竄出大火燃燒，警消據報後迅速到場灌救，所幸火勢在20分鐘內撲滅，駕駛及時逃生未受波及，現場已於下午1時許完全排除恢復正常行駛，至於起火原因仍待桃園市消防人員鑑識調查釐清。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車行駛中突然起火。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車行駛中突然起火。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道一隊大隊指揮中心於上午11時30分許接獲通報，國道1號五楊高架道南向47.3公里桃園路段有火燒車事故，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園119派消防車協助，警消迅速抵達現場，封閉內側車道處理。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車起火濃煙直竄雲霄，後方車流紛紛閃避。（圖／國道一隊提供）

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，休旅車起火濃煙直竄雲霄，後方車流紛紛閃避。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，31歲郭姓男子駕駛休旅車行駛於國道1號五楊高架道南向47.3公里桃園路段時，發現車頭處有異狀，趕緊停靠路肩查看，未料車頭處隨即起火燃燒，趕緊打電話向警消求援。警消迅速抵達現場，所幸郭男及時逃生，車上並無其他乘客，現場火勢於12時13分撲滅，殘火則於12時26分完全處理，國道警方請來拖吊車排除，現場則於下午1時許完全排除，全線恢復通車，至於休旅車起火原因仍待消防人員鑑識釐清。

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，警消撲滅火勢後，由拖吊車將燒成廢鐵休旅車脫離現場。（圖／桃市消防局提供）

▲國一五楊高架南向47公里處中午發生火燒車事故，警消撲滅火勢後，由拖吊車將燒成廢鐵休旅車脫離現場。（圖／桃市消防局提供）

國道警方呼籲，用路人平時應定期保養車輛，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

基隆工地害鄰宅出現「大天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

「泉月樓行館」遭爆違建！縣府證實農地非農用罰30萬　無民宿登記

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

「體育元宇宙」ETmeta吸金破7億！北檢起訴10人　主嫌求刑10年

五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

台9線嚴重事故！小客車雙黃線迴轉　19歲無照騎士撞上送進ICU

獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高價關鍵

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

引水人月薪122萬！高雄港登船跌傷斷腿　休養10個月獲賠1296萬

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

基隆工地害鄰宅出現「大天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

「泉月樓行館」遭爆違建！縣府證實農地非農用罰30萬　無民宿登記

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

「體育元宇宙」ETmeta吸金破7億！北檢起訴10人　主嫌求刑10年

五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

台9線嚴重事故！小客車雙黃線迴轉　19歲無照騎士撞上送進ICU

獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高價關鍵

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

引水人月薪122萬！高雄港登船跌傷斷腿　休養10個月獲賠1296萬

星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

0.07％ChatGPT用戶有躁鬱、輕生徵兆　學者示警：實際可能更多人

坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

「人人犬舍」百狗轉送其他業者　苗栗縣長：依法收容數量有上限

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

股市添動能！勞動基金500億委外代操招標　12／17報名截止

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

宜蘭泉月樓行館防淹爆紅　違章建築遭縣府列管

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

沒領重陽禮金嬤孤獨死　志工2周前曾訪視

更多熱門

相關新聞

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

國道走路肩拒檢高速逃逸！男子狂最後自撞落網

鄭姓男子今年6月間凌晨駕駛未掛車牌自小客車，行駛國道五楊高架南下路段，因違規行駛路肩被國道警方察覺後鳴笛攔查，鄭男拒檢一路蛇行危險駕駛逃逸，最後在楊梅校前路自撞護欄被國道警方攔查到案。桃園地檢署調查時，鄭男坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全罪將提起公訴。

大貨車釀禍！太空包掉落匣道「瞬間封路」

大貨車釀禍！太空包掉落匣道「瞬間封路」

五楊高架賓士鬼切釀4車連撞！瞬撞影片曝

五楊高架賓士鬼切釀4車連撞！瞬撞影片曝

29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

29歲BMW女2次事故慘死　肇事客運司機一直發抖

即／砂石車國3、台66線匝道口翻覆　封閉2車道

即／砂石車國3、台66線匝道口翻覆　封閉2車道

關鍵字：

五楊高架南向桃園段火燒車事故桃市消防局國道一隊無人受傷

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面