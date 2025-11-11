北北基桃不同調！桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

▲張善政今天上午主持災害應變中心二級開設後受訪，說明昨晚決定停班停課最主要原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（11）日上午主持「鳳凰颱風災害應變中心二級」，了解最新颱風行進動態，針對昨晚罕見決定與北北基不同調決定放假原因，張善政特別提出說明，昨（10）日晚間中央氣象署最新預報顯示，桃市沿海地區風力已達並超過停班停課標準，復興區雨量亦達警戒值。經綜合氣象資料與地方實際狀況評估後，市府決定今天全市停班停課，以確保市民安全。

張善政表示，市府昨晚7時許接獲最新氣象資料後，研判桃園沿海風勢為北部地區最強，復興等山區雨勢也明顯達標，符合發布災防假的條件。除氣象因素外，市府同時考量桃園跨區通勤、通學人口眾多，若採分區停班停課，恐造成教師調度困難與校務運作混亂，因此決定全市同步放假，以兼顧安全與秩序。

▲桃園市長張善政今天上午主持災害應變中心二級開設，聽取各局處即時颱風資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）



張善政也提及，今年7月間丹娜絲颱風期間，市府曾試行分區放假措施，導致部分教師無法跨區到校，影響教學及學童照顧。這次市府吸取經驗，教育局於決策過程中充分研議後，也一致建議採全市放假措施，以兼顧教學穩定與師生安全。因此，我們決定全市放假。這個決策大概經過幾個階段：先了解預測資訊，再決定五區一定要停班、停課。接著，我們也與教育局長在線上討論了很久。討論結果發現，學校裡老師與學校所在地區不同的問題，要在一個晚上找到代課老師幾乎不可能。所以，我們最後決定全市放假。

至於這次北北基桃不同步的原因，張善政強調，我們在決策過程中都有彼此諮商，瞭解說他們現在的狀況是如何是要決定全區全是還是分區，以新北為例，大家看到說新北市沿海幾個區域，像坪林這個山區，烏來山區是分區停班、停課，所以我們原來這個基北北桃基本上是說假如要全部一起放假，就一起放假，因為是共同生活圈，但是各位可以看到，像新北或是台北市部分，放假的時候每一個縣市的狀況彼此都不一樣，這個時候就沒有必要說大家還綁在一起，所以我們決策的過程是知道大家最後的決定，但是最後要做決定的時候，還是考慮各個縣市自己天氣的特殊狀況。

此外，桃園市消防局報告提出，根據最新氣象預報，未來24小時（11月11日08時至12日08時）桃園市山區介於100至190毫米，須注意山區降雨較多的情況。風力方面，平地平均風力為5至6級、陣風達8至9級；沿海平均風力6至7級、陣風可達9至10級。籲請民眾與各單位持續提高警覺，防範強風及短時強降雨可能造成的影響。