23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

▲桃園檢警破獲誆稱知名建設公司董事之子范姓男子，對外誆稱投資比特幣獲利，詐欺取財高達5639萬餘元，購買麥拉倫超跑奢侈品。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

年僅23歲范姓男子自2023年間對外誆稱是知名建設公司董事之子名義，偽造帳戶內有11億餘元存款截圖，誆稱投資比特幣與美國股市獲利，自己還是AI晶片供應商等讓不知情投資人投資，以詐術誘騙加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，共計詐得5,639萬餘元，再購買包括麥拉倫超跑、黃金條塊奢侈品，桃園地檢署檢察官指揮台北、桃園警方查獲到案，檢方偵結從重依洗錢防制法起訴，並建請法院從重量處具體求刑有期徒刑14年6月，併科5,646萬元罰金，並聲請沒收其犯罪所得。

▲桃園檢警破獲誆稱知名建設公司董事之子范姓男子，詐欺取財高達5639萬餘元，購買黃金條塊等奢侈品。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官蕭博騰指揮桃園市警局蘆竹分局、北市警局大安分局偵辦23歲范姓男子涉嫌假冒知名建設公司董事之子詐欺取財案，檢警查出，犯行男子自2023年11月間起，假冒知名建設董事之子，偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖，對外自稱投資比特幣、美國股市獲利，或佯稱為AI晶片供應商及知名電腦公司董事等手法，誘使不知情被害人投資，事後誆稱需繳納建案工程款、加碼投資比特幣、可出售AI晶片等詐術，總計詐得5,639萬餘元，犯難將詐得款項購買麥拉倫超跑、黃金條塊及百達翡麗名錶等財物，藉以隱匿其犯罪所得，並滿足其奢靡生活。

▲范姓男子對外誆稱投資彼特幣獲利，偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖取信被害人。（圖／桃園地檢署提供）

檢警專案小組於今年7月11日趁被告再度要求被害人交付款項時，在桃園市蘆竹區南崁路某處當場逮捕范男到案，向法院聲請羈押獲准；另指揮警方於宜蘭縣宜蘭市、新北市土城區被告住居所處搜索，總計扣得市價高達800萬元之麥拉倫超跑、特斯拉電動車各1輛、現金280萬餘元、百達斐麗名錶1只、名牌愛馬仕花瓶1個及1兩黃金金塊5條等財物，總市值逾2000萬餘元。

▲桃園檢警破獲誆稱知名建設公司董事之子范姓男子，在其宜蘭縣居住所起出上百萬元贓款等證物。（圖／桃園地檢署提供）

檢方就其中之麥拉倫跑車、特斯拉電動車、黃金條塊5條等高價財物進行偵查中變價拍賣，委由法務部行政執行署桃園分署拍賣，其中黃金金塊已於11月4日以78萬8,500元售出，車輛部分擇期拍賣，澈底剝奪被告犯罪所得。

桃檢偵查終結，認被告范姓男子涉犯刑法之行使偽造私文書、詐欺取財及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，於前（11）日起訴並移審桃園地院，檢方考量被告正值壯年，不循合法途徑獲取財物，僅為一己私利，長期詐取他人財物奢靡度日，不法所得高達5,639萬餘元，造成被害人受害甚深，嚴重破壞社會秩序，建請法院從重量處被告應執行有期徒刑14年6月，併科5,646萬元之罰金，並聲請沒收其犯罪所得。昨（12）日法院審理後裁定被告120萬元具保，然因具保無著改以羈押。