受災攤商補助3萬！桃園市府全力協助復原南門市場　拚過年前復業

▲桃園市長張善政今天下午主持市政會議時表示，針對南門市場災後，市府將全力協助復原，力拚農曆年節前恢復營運。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對南門市場災後復原，桃園市長張善政今（12）日主持市政會議時表示，南門市場火警發生時，當晚包括消防、警察、環保、都發、工務等單位即時分工協力於第一時間完成災後緊急處置。重建作業拆除工程將於11月17日至12月1日展開，期間市府將進行交通管制，盡量降低周邊影響，期望能趕在明年農曆年前讓攤商恢復營運。

張善政指出，南門市場火災發生時，環保局在第一時間加班協助清理災後廢棄物，清運約46公噸及2次環境消毒，確保周邊環境衛生安全。都市發展局也於鳳凰颱風來襲前，預先拆除有安全疑慮危險結構約550平方公尺。火災原因初步研判與電線問題相關，仍待消防局調查確認。

▲針對南門市場災後，市府已投入復原作業，力拚明年農曆節前恢復營運。（圖／市府經發局提供）

此外，保險方面，初步評估可納入火險理賠，部分攤商已完成估價，桃園區公所也持續協助相關程序。考量攤商營業中斷期間的生計壓力，市府正研議比照豬瘟防疫期間作法，爭取在法令範圍內核發「急難應變救助金」，初步規劃每攤補助3萬元，提供攤商最即時協助。

張善政強調，市府團隊已總動員投入南門市場災後環境清理、危險結構拆除與重建規劃，並成立「南門市場重建專案小組」，統整各局處力量，加快市場重建腳步，讓攤商能早日復業。未來重建將分兩期進行：北區未受損部分預計於11月底前全面恢復供電；南區受損區域則由建築師完成現勘與設計，待拆除完畢後立即施工，目標在今年年底前完工。希望藉由災後重建，盡速恢復市場營運，也藉此機會改善外攤環境，讓周邊市容更整齊安全。

經發局提醒，明（13）日上午9時至12時，開放第91至118號攤位攤商進場取回物品，經發局人員將在現場協助引導並提供工地安全帽，請攤商依指示進場，注意安全。另外南門市場大火後經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位與漁市場範圍結構嚴重受損，基於安全考量，建管處預計17日將進場針對「受損攤位」結構物執行拆除作業，以確保損壞建物儘速安全清除，其他未受損攤位仍會繼續營業，一切如常，不會受影響。