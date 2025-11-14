房屋買賣糾紛男潑灑汽油縱火！害3人險被燒死　下場曝光

▲李姓男子以汽油向陳及女友、兒子潑灑汽油，還以打火機引燃，導致陳等3人受到二至三度灼傷。（資料照／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與陳姓男子因房屋買賣有糾紛，李去年11月在楊梅區某加油站購買汽油裝在汽油桶，騎車前往平鎮區陳男租屋處，2人口角後李潑灑汽油在客廳與陳男身上，陳的女友及兒子下樓查看，李又朝2人潑灑汽油，雙方一陣拉扯，李以打火機引燃導致陳等3人分別受到二至三度程度灼傷，李縱火後騎乘機車逃逸後向警方自首。桃檢認為李涉犯刑法放火燒燬現供人使用住宅未遂、殺人未遂等罪嫌，從重依對未成年人犯殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，57歲的李姓男子與陳姓男子為朋友關係，因買賣房屋起糾紛導致李心有不甘，去年11月8日晚間8時許，李男騎車前往楊梅區中山南路上某加油站購買77元汽油，晚間8時40分許前往平鎮區陸橋南路陳男租屋處，兩人再度因房屋買賣問題起口角，李盛怒之下向陳身上、1樓樓梯間與客廳等處潑灑汽油。

雙方激烈拉扯後，陳的兒子與女友聽到爭吵聲下樓查看，李又朝2人身上潑灑汽油，雙方再度發生拉扯，李男隨即以打火機往陳男身上引燃，火勢迅速延燒並波及3人，3人受到灼傷後迅速逃向屋外求救，其中陳男臉、雙手身體等處約有25%受到二至三度灼傷；其未成年兒子左前臂與雙腿有18%二至三度灼傷；張姓女友的臉部、雙腿與額頭等身體多處有28%二至三度灼傷。李男縱火後隨即騎車逃離現場，幸經消防人員及時撲滅並將受傷3人送醫急救始未釀成災。8時44分許，李男向附近的草湳派出所自稱縱火，警方則以現行犯拘捕，扣得打火機等證物，案經平鎮警方移送桃園地檢署偵辦。

▲李姓男子在平鎮區陳男租屋處潑灑汽油縱火，現場客廳與樓梯間現場一片狼藉。（資料照／平鎮警方提供）

桃檢複訊時，李男坦承犯行不諱，根據警方提供現場監視畫面、現場照片、被害人醫院診斷證明等確認犯行明確，檢方認為已觸犯刑法之放火燒燬現供人使用住宅未遂、殺人未遂等罪嫌，檢方認為被害陳姓男子之子為未成年人，檢方從重依故意對未成年人犯殺人未遂罪嫌處斷，檢方偵結被告犯行為未遂，被告向警方自首，建請法院酌予減輕其刑。

據指出，李男與曾於2020年間以1180萬元向陳男購買房屋，陳男認為依當時房價可賣到更高價錢，希望找人賣更高價錢，要求李男將差價還給陳，雙方因此產生糾紛；案發時，李男進入陳男租屋處就起口角，因屋內有3人，李男疑因害怕，因此與陳男等其兒子起肢體衝突，盛怒之下才潑灑汽油縱火洩恨。