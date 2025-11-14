　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

房屋買賣糾紛男潑灑汽油縱火！害3人險被燒死　下場曝光

▲桃園市李姓男子去年11月至平鎮區陳男租屋處與陳起口角，李男池購買汽油向陳等3人潑灑汽油，雙方拉扯後，李以打火機引燃導致陳等3人受到二至三度灼傷，李縱火後騎車逃逸後向警方自首。（資料照／平鎮警方提供）

李姓男子以汽油向陳及女友、兒子潑灑汽油，還以打火機引燃，導致陳等3人受到二至三度灼傷。（資料照／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與陳姓男子因房屋買賣有糾紛，李去年11月在楊梅區某加油站購買汽油裝在汽油桶，騎車前往平鎮區陳男租屋處，2人口角後李潑灑汽油在客廳與陳男身上，陳的女友及兒子下樓查看，李又朝2人潑灑汽油，雙方一陣拉扯，李以打火機引燃導致陳等3人分別受到二至三度程度灼傷，李縱火後騎乘機車逃逸後向警方自首。桃檢認為李涉犯刑法放火燒燬現供人使用住宅未遂、殺人未遂等罪嫌，從重依對未成年人犯殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，57歲的李姓男子與陳姓男子為朋友關係，因買賣房屋起糾紛導致李心有不甘，去年11月8日晚間8時許，李男騎車前往楊梅區中山南路上某加油站購買77元汽油，晚間8時40分許前往平鎮區陸橋南路陳男租屋處，兩人再度因房屋買賣問題起口角，李盛怒之下向陳身上、1樓樓梯間與客廳等處潑灑汽油。

雙方激烈拉扯後，陳的兒子與女友聽到爭吵聲下樓查看，李又朝2人身上潑灑汽油，雙方再度發生拉扯，李男隨即以打火機往陳男身上引燃，火勢迅速延燒並波及3人，3人受到灼傷後迅速逃向屋外求救，其中陳男臉、雙手身體等處約有25%受到二至三度灼傷；其未成年兒子左前臂與雙腿有18%二至三度灼傷；張姓女友的臉部、雙腿與額頭等身體多處有28%二至三度灼傷。李男縱火後隨即騎車逃離現場，幸經消防人員及時撲滅並將受傷3人送醫急救始未釀成災。8時44分許，李男向附近的草湳派出所自稱縱火，警方則以現行犯拘捕，扣得打火機等證物，案經平鎮警方移送桃園地檢署偵辦。

▲李姓男子在平鎮區陳男租屋處趴灑汽油縱火，現場客廳與樓梯間現場一片狼藉。（資料照／平鎮警方提供）

▲李姓男子在平鎮區陳男租屋處潑灑汽油縱火，現場客廳與樓梯間現場一片狼藉。（資料照／平鎮警方提供）

桃檢複訊時，李男坦承犯行不諱，根據警方提供現場監視畫面、現場照片、被害人醫院診斷證明等確認犯行明確，檢方認為已觸犯刑法之放火燒燬現供人使用住宅未遂、殺人未遂等罪嫌，檢方認為被害陳姓男子之子為未成年人，檢方從重依故意對未成年人犯殺人未遂罪嫌處斷，檢方偵結被告犯行為未遂，被告向警方自首，建請法院酌予減輕其刑。

據指出，李男與曾於2020年間以1180萬元向陳男購買房屋，陳男認為依當時房價可賣到更高價錢，希望找人賣更高價錢，要求李男將差價還給陳，雙方因此產生糾紛；案發時，李男進入陳男租屋處就起口角，因屋內有3人，李男疑因害怕，因此與陳男等其兒子起肢體衝突，盛怒之下才潑灑汽油縱火洩恨。

 【更多新聞】

搭公車下體磨蹭國中女生屁股　「已經好幾次」法官重判3年4月

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

鳴笛過路口！嘉義救護車與小客車發生碰撞翻覆　3人受傷送醫

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

鳴笛過路口！嘉義救護車與小客車發生碰撞翻覆　3人受傷送醫

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

大谷翔平又全包！連3年5冠前所未見　一天狂收4獎「感謝大家」

孫儷帥兒14歲了！慶生照露逆天高顏值…罕吐育兒辛酸：繃不住哭了

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

黑豹旗／讓投手自由發揮找比賽感覺　高苑工商主帥有話要說

【白久英點名】12歲舞者被知名韓果舞者點名上台 舞技燃爆全場

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

台中娃娃車撞分隔島！司機疑腦溢血昏迷

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

即／豐原五口命案　檢起訴李女求刑15年

更多熱門

相關新聞

縱火嗆「這罐95送你們去死」認罪盼減刑

縱火嗆「這罐95送你們去死」認罪盼減刑

新北市1名吳姓男子今年（2025年）酒後失控，涉用寶特瓶裝汽油潑灑1樓鄰居門前縱火，嗆聲「這罐95的，送你們去死」，鄰居及時滅火未釀災，吳男被送辦認罪，辯稱當下不知自己在想什麼，並主張已跟鄰居和解、情堪憫恕求減刑，新北地院認為吳男手段激烈、不值得同情，依恐嚇危害安全罪判刑10月、不給緩刑，可上訴。

23歲男誆建商董座兒詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

23歲男誆建商董座兒詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

兩度勒殺前女友　桃園恐怖男收押理由曝

兩度勒殺前女友　桃園恐怖男收押理由曝

上兵推摔排長嗆「要弄死你」　檢起訴求從重量刑

上兵推摔排長嗆「要弄死你」　檢起訴求從重量刑

獨／高雄大樓竄火真相曝！1社區百人驚逃

獨／高雄大樓竄火真相曝！1社區百人驚逃

關鍵字：

房屋買賣糾紛縱火3人二至三度灼傷平鎮警方桃檢

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面