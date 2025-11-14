演唱會擬留票給國外客讓GD粉怒喊「別添亂」　陳世凱：不影響售票

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為衝刺國際旅客來台，交通部長陳世凱拋出明年將與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社攬客來台，卻引發歌迷不滿，「票已很難搶，可以不要添亂嗎！」立委黃捷、張雅琳也向陳世凱表達不妥。陳世凱則在網路親自回覆，「有關演唱會門票，完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。」

演唱會經濟帶動城市觀光，交通部陳世凱昨日表示，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社招攬國外旅客來台，或補助知名藝人來台展演，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司談合作。

不過該規劃卻引發GD粉絲不滿，在Threads上發文，「拜託部長不要亂搞！會氣到哭欸，台灣粉絲已經夠難搶票了，不要再來亂！這次就是怕黃牛跟粉絲太多，搶不到票，才用登記並抽選，一堆真粉絲都沒有抽到門票，都沒辦法進場看了，你還要部分票券留給國外旅客？！ 一直欺負本國人， 本國人的權益就是這麼不被尊重。都不看看國旅住宿費漲得多誇張，每次演唱會2千到5千的住宿費就變成2萬到3萬，也不管管住宿業者的問題！」

還有網友批評，「台灣的歌迷跟追星族自己搶演唱會票就已經很痛苦了，交通部還要蠢到拿這些票去救那個爛到底的國旅？一堆國旅業者還每次漫天喊價，要跨縣市看演唱會已經很坑了」、「黃牛已經很猖狂了，你可以不要再添亂嗎？粉絲已經很難搶票了，還保留給國外旅客，到底在講什麼啊」、「是要鼓勵台灣人出國看演唱會嗎 」。

立委黃捷也在Threads表示，交通部近日提出「保留大型演唱會部分票券給國外旅客振興國旅」的政策，她收到許多追星人來訊表達不滿，演唱會帶動觀光的方式有百百種，不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上。她說，粉絲經濟的核心就是寵粉，「把粉絲擺C位」，這才是政府想搭上演唱會熱潮應該思考的方向。

陳世凱也親自回覆，「關於演唱會門票，我們完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。」

陳世凱說，觀光署推動的合作模式，核心目標是要爭取更多國際級藝人來台演出，並持續增加台灣的觀光熱度。同時比照國際做法，由觀光署協助推動旅遊套裝行程，在看演唱會之餘，也能深度體驗台灣景點與文化。整體合作由市場自行運作，觀光署僅協助旅行社推出套裝行程，以吸引更多國際旅客與帶動國內旅遊。