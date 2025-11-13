雙層巴士明年1月可上國道　交通部訂規範：限高4公尺、強風禁行

▲雙層巴士目前用於市區觀光用途，未來將開放上高快速公路，但上層須全面封閉。（示意圖／屏東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

目前公路客運和國道客運鬧駕駛荒，駕駛缺口高達671人，交通部今(13日)預告修法，針對不可上國道和快速公路對象，排除經核准可行駛的雙層公車。交通部表示，雙層巴士行駛國道在強風下禁行，車子高度要在4公尺以下，車頂採封閉式，預計明年1月底完成法制作業後開放業者申請上路。

鑑於近年運輸業駕駛人力短缺，尖峰時段國道客運出現運能不足情形，經參考國外經驗，交通部今預告修正「道路交通安全規則」及「高速公路及快速公路交通管制規則」草案，開放公路汽車客運業者使用雙層巴士行駛高速公路及快速公路。

修法明定經公路主管機關核准可行駛高、快速公路路線之雙層公車，全高不得超過4公尺；另配合車輛型式安全審驗管理辦法車輛車身規格規定，針對雙層巴士走道有效寬度由32公分修正為45公分。修法也針對不可上國道和快速公路對象，排除經核准可行駛的雙層公車。

交通部長陳世凱表示，行駛高快速公路雙層巴士的駕駛將有不一樣訓練，車子也會有限制，包括強風下禁止行駛，車子高度要在4公尺以下，預計明年1月底前完成法制化作業。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，國內已有車廠可打造雙層巴士，明年規劃針對雙層巴士購車提供業者補助，至於補助金額考量明年預算有異動空間，會通盤評估。

胡迪琦表示，目前新北市政府、桃園市政府多次向交通部建議加速推動，台北到基隆、台北到桃園等通勤量較大的國道客運路線有意願引進雙層巴士，這類路線尖峰特性明顯，雙層巴士一趟車可多載一些人，不過目前尚未有個別業者提出，交通部已函知各地方政府、公路局可先瞭解業界需求，預為準備，不排除任何有需要的路線。

針對雙層巴士在國道行駛規定，胡迪琦指出，雙層巴士行駛國道的速限將依高快速道路管制規定，沒有特殊降速限制；至於強風禁止行駛標準，主管機關、客運業者規劃路線時，可參考高速公路強風管制作業規定避開禁行路段，因行駛路線為客運營運路線，行經路線皆需經公路主管機關核准，除強風路段外，依各道路主管機關路段管制規定辦理。

陳世凱則表示，開放雙層巴士行駛國道和快速公路，讓客運可運載人數變多，一方面可紓解通勤國道客運路線排隊情況，另每輛車可搭載旅客變多，班次就可以減少，就不需要這麼多駕駛，希望都有幫助。