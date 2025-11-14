　
政治

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

交通部長陳世凱昨日表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，民進黨立委黃捷今（14日）痛批，演唱會帶動觀光的方式有百百種，但絕不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上，接下來會持續與交通部溝通，確保兼顧觀光效益與粉絲權益。

為促進國際旅客來台觀光，陳世凱昨日指出，明年將與演唱會活動合作，像是保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台，不料，此話卻引來眾多台灣粉絲不滿。

黃捷在臉書發文透露，交通部近日提出「保留大型演唱會部分票券給國外旅客振興國旅」的政策，自己因此收到許多追星人來訊表達不滿，她認為，粉絲經濟的核心就是寵粉，「把粉絲擺C位」，這才是政府想搭上演唱會熱潮應該思考的方向。

黃捷指出，以高雄為例，「全城應援」就是很成功的做法，透過「加食延暢」、「城市派對」等周邊活動，再搭配旅宿、景點、百貨、交通等聯合優惠，並利用大數據找出交通熱點，大幅增加旅客的停留率和地方消費。

此外，黃捷進一步指出，要振興國旅，當然是提升國旅本身的品質和台灣特色景點的深度，是促進旅遊產業永續發展的正本清源之道，她強調，演唱會帶動觀光的方式有百百種，但絕不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上。

最後，黃捷承諾，關於交通部的新政策，稍早她和民進黨立委張雅琳已經向交通部長陳世凱初步反映意見，會持續溝通把關，確保兼顧觀光效益與粉絲權益。

11/12 全台詐欺最新數據

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

