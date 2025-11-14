　
大陸 大陸焦點 特派現場

央視「起底台獨打手」點名八炯、閩南狼　直指2人「勾結境外勢力」

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲央視《法治在線》今天播出「起底台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸官方日前對綠委沈伯洋立案調查以及製作「起底台獨」影片後，大陸央視《法制在線》節目今（14）日播出「起底台獨打手」專題片，這次點名台灣網紅溫子渝（網名八炯）與陳柏源（網名閩南狼）。該節目稱兩人勾連外部勢力，長期透過社群平台散布「台獨」言論，並且惡意剪輯與造假、刻意操縱輿論，累計製作超過250部煽動分裂國家的影音內容，累計傳播量高達3,600萬次。大陸公安機關以涉嫌煽動分裂國家罪依法立案偵查，並發布懸賞公告，最高賞金達25萬元人民幣。

大陸央視節目《法制在線》今14日播出起「底台獨打手溫子渝（台灣網紅八炯）、陳柏源（台灣網紅閩南狼）」專題片，透過公安機關、大陸學者、觸犯司法等角度，指控兩人透過「惡意剪輯、造假資訊　製作250部煽動『台獨』、抹黑大陸等內容。」

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲ 央視起底八炯、閩南狼現在鬧不合 。（圖／翻攝 央視）

該節目先披露兩人背景，溫子渝1994年出生於台灣花蓮，早期以介紹台灣美食、旅遊內容吸引年輕族群關注。自2018年起，開始透過辱罵攻擊愛國人士、煽動兩岸對立，藉極端標題與言論快速累積流量。「2024年底，他與陳柏源合作製作大量極端台獨內容，抹黑大陸惠台政策，意圖挑動台灣民眾情緒，迎合賴清德當局的政治操作。」

陳柏源1999年出生於台中，2018年赴大陸求學並發展網紅事業，疫情期間曾因創作《福建艦》《中國老總》等歌曲在大陸吸粉百萬。「因拒付服務費遭列失信後，於2024年初「急轉向」返台，重新包裝成反中網紅，與溫子渝合作塑造台獨敘事。」

節目指稱，兩人是民進黨「網路側翼」，專門在台灣輿論場帶風向、攻擊支持兩岸交流人士，是「以網路煽動政治對立」的典型案例。

大陸泉州公安局調查指出，「溫子渝與陳柏源長期刻意剪輯片段、捏造事實、偷換概念，製造假訊息帶風向，累計製作超過250部煽動分裂國家的影音內容，累計傳播量高達3600萬次。」

節目還列舉2024年12月，兩人發佈影片宣稱「20萬台胞在大陸取得身分證，威脅台灣國安」，為台灣取消多名台胞戶籍的措施「鋪墊輿論」； 2025年上半年，攻擊在台陸配偶與支持兩岸統一的發言者，導致多名大陸配偶遭驅離；用網紅身份抹黑大陸惠台利民政策，蠱惑未成年人發佈反華言論，勾連境外敵對勢力，宣揚「抗中保台」。

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲ 央視指稱八炯、閩南狼「勾結境外勢力」  。（圖／翻攝 央視）

節目又提，2024年下半年以來，溫子渝參加美國反華活動，高調公開與「美國政要」的合照，宣稱「接受美方任務指令」，企圖煽動「抗中保台」，配合賴清德當局推動『倚美謀獨』的政治路線。

節目也指出，「今年8月大罷免大失敗後，溫子瑜、陳柏源元因分贓不均反目成仇，陳曝光溫的納粹言行，民進黨被迫發佈聲明與溫子渝切割，同時誤導觀看網陸內容的台灣年輕人，升高兩岸的敵意，製造兩岸的矛盾跟衝突。」

節目批評，他們「以網紅身分大肆抹黑大陸政策，挑動兩岸對立，影響惡劣」。

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲中國社科院台研所政治經濟室主任張華。（圖／翻攝 央視）

節目訪問中國社科院台研所政治經濟室主任張華表示，「懸賞公告是面向所有人，包括台灣同胞認知的法律方面最大的一個誤區，覺得不屬於我們管轄，這是錯誤的。所有威脅到中華民族，還有中華人民共和國國家核心利益的犯罪，一定要追到底，紅線是不能碰，只要衝破紅線以後，我們啓動追溯以後，整個國家的刑事司法體系就會快速有力的運轉起來。」

節目還介紹，依據《中華人民共和國刑法》第一百零三條第二款，煽動分裂國家屬重罪。公安部門指出，兩人透過語音、影像、文字等方式公開煽動破壞國家統一，已達立案標準，包括本次懸賞金額自5萬至25萬元人民幣，面向全球通報。

泉州公安局強調，「不論身在何處，只要威脅國家主權與領土完整，我們都會依法追究到底。法律的紅線不能碰。」節目同時回顧相關案例，包括楊智淵、富察等人已依法被捕、被判刑，證明「任何分裂國家的圖謀都沒有出路」。

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

▲八炯、閩南狼納入泉州公安局調查，並且發布全賞通告徵集犯罪線索。（圖／翻攝 央視）

目前大陸多地公安聯動　全面打擊「台獨」頑固分子。根據大陸官方指出，自2024年起，廣州、廈門、重慶、泉州等地公安已對相關台獨組織與側翼網紅立案，包括「資通電軍心戰大隊」、沈伯洋、溫子渝、陳柏源等人。

節目強調，依據大陸《刑法》以及去年由「621五部門」聯合發佈的《依法懲治台獨頑固分子犯罪的意見》，上述行為均屬於嚴重危害國家安全、情節從重的範疇，相關部門強調，將依法對此類行為予以嚴厲懲處，絕不姑息。大陸將持續依法打擊台獨分裂活動，維護國家主權與領土完整，「零容忍、必打擊」，並呼籲兩岸青年警惕網路資訊被操弄，不要成為政治勢力的工具。

▼ 央視特地列出大陸五部門聯合發佈的《依法懲治台獨頑固分子犯罪的意見》內容 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 央視起底「台獨打手」八炯、閩南狼 。（圖／翻攝 央視）

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度

