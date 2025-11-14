閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

記者許權毅、劉人豪／台中報導

網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）遭中國大陸福建省泉州市公安局懸賞25萬人民幣(約新台幣109萬元)，徵集2人的犯罪事證，中國大陸央視旗下媒體《日月譚天》也公布八炯團隊3名成員的資訊，引發熱議。陳柏源今（14）日到警局自首，說如果警察不抓的話，會對央視、泉州的公安局，以及酸民提告。

▲閩南狼遭中國大陸福建省泉州市公安局懸賞，跑到警局自首。（圖／記者許權毅攝）

陳柏源指出，現在很多人約他要喝咖啡，要跟他要簽名照，還有要對他斬殺行動，覺得說既然要他趕緊的去自首的話，那今天就來警察局自首，然後因為來這邊大陸的網友，都覺得台灣是屬於他們，所以今天也是來台灣的警察局這邊自首，沒想到剛進去警察都不抓，「所以我是蠻好奇的，就想說那台灣的警察是不是都是台獨份子，我覺得懸賞令應該要擴大這個名單」。

▲福建省泉州市公安局對網紅「八炯」及「閩南狼」發出懸賞通告。（圖／翻攝自泉州公安局）

陳柏源表示，今天剛報完案了，今天正式向中國大陸的央視，還有泉州的公安局提告，還有在網路上留言酸語的那些、冷嘲熱諷的那些、幸災樂禍的，說要進行斬殺行動的，或是要把他抓去懸賞的，全部一併提告妨害自由、以及違法個資法。