八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」　網噴：危險駕駛

▲八炯超速罰單未繳。（圖／翻攝監理服務網）



網搜小組／劉維榛報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯（溫子渝）及「閩南狼」發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣），由於兩人的身分證號碼也被公開，有網友抓到八炯超速紅單3萬6000元竟未繳納，引發其他人看傻吐槽「原來是個超速仔」、「原來是危險駕駛啊，笑死！」

懸賞通告指稱，溫子渝、陳柏源被大陸國務院台辦公佈為「台獨」打手、幫凶。調查掌握，該二人長期發佈、傳播「抗中保台」「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力「急先鋒」「馬前卒」，造成惡劣影響。

對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣獎勵（換算最高折合台幣百萬元）。

由於泉州市公安懸賞通告直接露出兩人的身分證字號，一名網友意外抓包八炯有一張3萬6000元罰單未繳，監理服務網交通違規網頁顯示，八炯10月11日在苗栗銅鑼台72線行駛時，超過規定之最高時速逾80公里。

該網友在Threads直呼，中共直接把八炯、閩南狼身分證字號貼出來，實在是太狠了，同時也熱心標記八炯帳號「@musiclin_1107，你的罰單要記得去繳嘿！」

其他網友紛紛開酸，「真．超速仔」「剛剛去查～超速60至80公里罰36000元，還要扣牌半年、記點三點，以及參加道路交通安全講習」「原來是個超速仔」、「原來是危險駕駛啊，笑死！」「普發1萬不夠繳」、「賺那麼多錢，區區3萬6罰單沒去繳」。

▼八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告，若檢舉兩人犯罪事證，獎金換算百萬元台幣。（圖／翻攝泉州公安局）

