嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

記者許權毅、莊智勝／台中報導

網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）遭中國大陸福建省泉州市公安局懸賞25萬人民幣(約新台幣109萬元)，徵集2人的犯罪事證，未料隨後Threads出現名為「斬殺行動處」帳號，並稱人正在台中祥和街，「行動成功者直接獎勵現金100萬元」，引發熱議。對此，台中市刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，經查該帳號係境外門號申請，現已報請台中地檢署指揮偵辦。而遭恐嚇的閩南狼現已抵達派出所製作筆錄。

▲閩南狼遭恐嚇「斬殺」，台中警方已經介入偵辦。（圖／記者黃國霖攝）

閩南狼13日晚間在Threads轉貼「斬殺行動處」的帳號及發文截圖，只見該帳號簡介寫下「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，下方的貼文則聲稱在台中市祥和街組織了一個「斬殺陳柏源行動處」，還說「行動成功者直接現金獎勵100萬元」，另外2篇貼文更宣布「團隊組建完畢」，號召願意參加行動的人在天祥街集合，現場會公布行動地點。離譜言論令閩南狼直呼「這算犯法嗎？」並於14日上午前往台中市第五分局北屯所製作筆錄。

▲該Threads帳號以「斬殺行動處」為名，表示「行動成功者直接獎勵現金100萬」。（圖／翻攝自Threads）

對此，台中市刑事警察大隊今(14日)做出回應，表示警方13日接獲檢舉，經檢閱該留言帳號係由境外門號申請，相關留言從今（114）年7月25日活躍，留言內容為對兩岸情勢或不利中國之貼文進行留言，以支持中共言論加以評論，內容及用語大量使用簡體字，研判該帳號係中國人士。

針對該恐嚇危安留言，警方已報請地檢署指揮偵辦。紀延熹呼籲，任何網路恐嚇危安留言，本局將據以偵辦，決不允許以恐嚇言論危害社會秩序，以維護國人生命財產安全。

▼八炯、閩南狼遭到大陸泉州市公安懸賞百萬徵集犯罪線索。（圖／翻攝泉州公安局）