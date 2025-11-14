F16飛官酒測超標還營內裸體視訊　空軍司令部：停飛調職記大過

▲國防部空軍司令部。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導指出，空軍7聯隊接獲檢舉，一名上尉飛官曾自稱多次到教官寢室喝酒，還曾深夜「幫長官擋酒」，導致隔天一早執行F16戰備任務酒測超標，更私藏手機營內裸體視訊，遭聯隊以營內飲酒、違反資安規定、遭司法約詢未通報等多項違規、記大過並停飛。對此，空軍司令部今（14）日提出四點說明，並強調，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。

針對媒體報導「空軍飛官酒測超標、營內視訊」乙情，空軍司令部今提出四點說明，一、有關第七聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定之手機等情，已由本部完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍司令部指出，第二、報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當日係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

空軍司令部提到，三、次查林員飛行任務前酒測值0.04mg/L ，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於1小時內實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林員前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。第四、對於官兵個人情感糾紛，本部將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度。

空軍司令部表示，本部持恆要求所屬人員恪遵營務營規，加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。