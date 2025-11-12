陸軍今進駐蘇澳設前進指揮所　40官兵撤離聖愛、蘇北里災民

▲陸戰隊登陸戰車大隊至聖愛里、蘇北里民貴街協助災民撤離。（圖／六軍團提供，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

受到颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響在宜蘭蘇澳降下豪雨，造成多處淹水。陸軍第三作戰區（六軍團）今（12日）表示，昨晚接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區說，今編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。

為因應「鳳凰」對中、南及東部地區威脅擴大，國防部昨表示，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示各作戰區周延規劃災防兵力及救災機具等應變整備；同時，派遣連絡官、情蒐官進駐縣市政府，即時掌握區域災情動態及災防兵力需求，以迅速投入災害搶救，協力民眾守護家園。

陸軍司令部也強調，面對颱風可能帶來的強風豪雨與地區性災情，各作戰區秉持「救災視同作戰」原則，持續密切注意天候變化與地方災情發展，全力配合地方政府執行防、救災任務，確保民眾生命財產安全，展現陸軍保衛國家、守護民眾的能力與決心。

▲▼步兵153旅至蘇西活動中心搬運物資與架設摺疊床。（圖／六軍團提供）