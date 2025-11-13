軍車救災輾壞民車「卓揆喊1人賠1台」　顧立雄：會依法賠償

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

受颱風「鳳凰」外圍環流及東北季風所致的共伴效應影響，宜蘭蘇澳降下豪雨並多處淹水，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災，然期間意外輾壞兩輛民車，行政院長卓榮泰昨勘災時表示，「我跟顧部長一人賠一輛都沒問題」。對此，國防部長顧立雄今（13日）回應，卓榮泰意思是，國軍在辛勞救災之餘不用考慮救災相關補償跟賠償責任，所以會依據相關法令跟聯繫相關單位做適當補償或賠償，絕不會讓任何官兵承擔任何責任。

卓榮泰昨天上午率行政團隊前往宜蘭蘇澳勘災。針對軍方出動的AAV-7兩棲突擊車在救災時意外弄壞2輛民車，卓榮泰表示，國軍的主要任務是全力救災，後勤與賠償等事務將由中央統籌處理，「那2輛壓壞的車子不用擔心，至少我跟顧部長一人賠一輛都沒問題」。

對此，顧立雄13日上午受訪回應，據他了解，卓榮泰意思是，國軍在辛勞救災之餘不用考慮救災相關補償跟賠償責任，AAV-7前晚成功救出22人，這樣的辛勞，所以不會讓官兵承擔任何責任，會依據相關法令跟聯繫相關單位對受損車輛做適當補償或賠償。

媒體追問，是否透過編預算處理？顧立雄說，會根據相關法令規定，包括《災防法》等，以及包括地方政府在內會做適切處理，絕不會讓任何官兵承擔任何責任。

至於目前救災狀況，顧立雄表示，今天在蘇澳派出713名官兵、65輛車來協助道路清淤及居家廢棄物清理工作；花蓮部分，今天如果現場勘查後地方、中央有需求，國軍站在全力救災角色，一定會全力幫忙。